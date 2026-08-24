Unerwartete Entscheidung von Georgina: Sie ist nun offiziell die Mutter von Ronaldos drei ältesten Kindern

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Unerwartete Entscheidung von Georgina: Sie ist nun offiziell die Mutter von Ronaldos drei ältesten Kindern

Cristiano Ronaldo und die Familie von Georgina Rodriguez haben nach ihrer Hochzeit ein weiteres bedeutendes Ereignis erlebt. Berichten zufolge hat Georgina die drei ältesten Kinder des Fußballers offiziell adoptiert.

Es geht dabei um Ronaldos älteste Kinder — Cristiano Jr. sowie die Zwillinge Eva und Mateo.

Bisher galt Georgina nur als rechtliche Mutter von zwei der Kinder Ronaldos — Alana Martina und Bella Esmeralda.

Nun heißt es, dass sie offiziell den Status der rechtlichen Mutter für alle fünf Kinder des Fußballers erlangt hat.

Diese Entscheidung wird als wichtiger Schritt gewertet, der die Stärkung der familiären Bindungen zwischen Ronaldo und Georgina unterstreicht. Gleichzeitig heißt es, Cristiano Ronaldo habe das elterliche Sorgerecht und den Vormundschaftsstatus für seine ältesten Kinder behalten.

Somit haben nun alle Kinder der Familie einen einheitlicheren familiären Status gegenüber Georgina und Ronaldo.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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