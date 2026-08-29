Leistungsschub nach Austausch von Flüssigmetall im Asus-Gaming-Laptop

Überhitzung ist ein häufiges Problem bei modernen Gaming-Laptops, bei denen selbst kleine Mängel im Kühlsystem die Leistung des Geräts erheblich beeinträchtigen können. Ein Reddit-Nutzer berichtete, dass der Austausch des Flüssigmetalls in seinem Asus ROG Zephyrus M16 durch herkömmliche Wärmeleitpaste zu einer deutlichen Leistungssteigerung führte. Dieses Experiment unterstreicht die Bedeutung der thermischen Schnittstellenmaterialien in leistungsstarken mobilen Computern. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com begann ein im Februar 2023 gekaufter, leistungsstarker Asus ROG Zephyrus M16 Laptop mit der Zeit zu überhitzen und schaltete sich unerwartet ab. Der Nutzer beschloss, das Kühlsystem eigenständig zu überprüfen, um die Ursache des Problems zu ermitteln. Als Ergebnis wurden ungewöhnliche Ablagerungen und Schäden auf dem CPU-Die und der Radiatoroberfläche festgestellt.

Flüssigmetall und seine Eigenschaften

Experten weisen darauf hin, dass Flüssigmetall aufgrund seiner hohen Wärmeleitfähigkeit heute in leistungsstarken Laptops weit verbreitet ist. Ein solches thermisches Interface erfordert jedoch eine hochwertige Isolierung. Da es elektrisch leitfähig ist, kann das enthaltene Gallium chemisch mit bestimmten Metallen reagieren. Genau aus diesem Grund verwenden Hersteller kupfer- oder vernickelte Oberflächen sowie spezielle Schutzbarrieren um den Die herum.

Um das Problem zu beheben, reinigte der Nutzer das Kühlsystem, trug als vorübergehende Lösung G900 Wärmeleitpaste auf und bestellte Honeywell PTM7950 Phasenwechsel-Wärmeleitmaterial. Nach diesen Änderungen stieg die Gaming-Leistung des Laptops drastisch an. In einigen Titeln verdreifachte sich die Bildrate nahezu.

Der Nutzer teilte seine Eindrücke wie folgt: „Ich war schockiert, wie gut mein Laptop in Bezug auf die Temperatur zu arbeiten begann. Er wird viel weniger heiß und startet nicht mehr neu. In dem einzigen Spiel, das ich mit meinen Kindern spiele, stieg die Bildrate um das 2-3-fache. Es ist einfach unglaublich.“

Schlussfolgerungen für die zukünftige Nutzung

Derzeit gibt es keine offizielle Bestätigung, dass Asus abrasive Chemikalien zum Flüssigmetall hinzugefügt hat oder dass diese die identifizierten Schäden verursacht haben. Experten glauben, dass die Fehlfunktionen durch eine natürliche Degradation der thermischen Schicht über Jahre hinweg oder durch eine ungleichmäßige Verteilung verursacht worden sein könnten.

Solche Fälle erinnern Besitzer von Gaming-Laptops daran, wie wichtig es ist, den Zustand des Kühlsystems regelmäßig zu überprüfen. Obwohl Flüssigmetall eine hohe Effizienz bietet, zeigt dieser Fall deutlich, dass Wartung und Austausch große Aufmerksamkeit und Vorsicht erfordern.