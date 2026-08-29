Carlos Prates behauptet, die Schwachstelle von Islam Machatschew gefunden zu haben!

Im Weltergewicht der UFC bahnt sich ein neues, spannendes Duell an. Der gefährliche brasilianische Knockout-Künstler Carlos Prates hat den Titelkampf zwischen dem amtierenden Champion Islam Machatschew und Ian Machado Garry detailliert analysiert und enthüllt, dass er einen Plan hat, um den russischen Star zu besiegen.

In einem ausführlichen Interview mit seinem Landsmann Gilbert Burns erklärte Prates, dass er nach der Beobachtung von Garrys Verteidigungsstil vollkommen überzeugt sei, dass Machatschews Druck am Boden und am Käfig neutralisiert werden könne.

«Als ich Garrys Verteidigung sah, verdoppelte sich mein Selbstvertrauen»

Carlos Prates ging auf die taktischen Details ein, die er während des Kampfes beobachtete:

Ein massiver Anstieg des Selbstvertrauens: «Um ehrlich zu sein, mein Selbstvertrauen ist nach diesem Kampf noch weiter gewachsen. Wenn ich bedenke, was ich gesehen habe und dass ich genug Zeit für eine vollständige Vorbereitung habe, glaube ich, dass ich ihn wirklich schlagen kann;

Verteidigung am Käfig: Ich habe gesehen, wie Ian sich in bestimmten Positionen verteidigt hat. Das ist genau das, was ich mache, wenn ich mich an den Käfig lehne. Ich habe diesen Verteidigungsstil sogar schon im Sparring gegen Ian selbst angewendet;

Vorteil bei Größe und Reichweite: Machado ist ziemlich groß, weshalb es für Machatschew sehr schwierig war, seinen Rücken zu nehmen und mit den Beinen Kontrolle auszuüben. In diesem Moment sagte ich mir, dass ich mich problemlos an eine solche Situation anpassen kann. Ich denke, dieser Typ ist erledigt – ich werde ihn erwischen», sagte der brasilianische Kämpfer.

Machatschews Position: Wann findet der Kampf statt?

Der Ire Ian Machado Garry, der seinen Gegner einstimmig nach Punkten besiegt hat, Islam Machatschew hat nicht verheimlicht, dass er dieser Konfrontation nicht aus dem Weg gehen wird: