Apple legt neue Beweise im Rechtsstreit gegen ehemaligen Mitarbeiter vor

Apple, eines der führenden Unternehmen der Technologiewelt, hat im Rechtsstreit gegen einen ehemaligen Mitarbeiter "schockierende Beweise" vorgelegt, die den Vorwurf untermauern, dass Geschäftsgeheimnisse zugunsten von OpenAI gestohlen wurden. Wie TechCrunch berichtet, kamen diese schwerwiegenden Anschuldigungen nach der Überprüfung eines alten Arbeitslaptops des ehemaligen Mitarbeiters Chang Liu ans Licht. Die Person, die derzeit bei OpenAI tätig ist, steht im Verdacht, vertrauliche Informationen von Apple in ihrer neuen Rolle verwendet zu haben. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Gerichtsdokumenten zufolge wurde festgestellt, dass Chang Liu bei seiner Arbeit für OpenAI vertrauliche Schaltpläne von Apple sowie ein Tool verwendete, das einer internen Entwicklungsanwendung des Giganten aus Cupertino ähnelt. Apple behauptet, dass OpenAI sich der Situation voll bewusst war und dass Liu, als er merkte, dass im Juni dieses Jahres eine Untersuchung eingeleitet wurde, versuchte, Beweise mit Hilfe seines OpenAI-Kollegen Yu-Ting Peng zu vernichten. Die Daten auf dem von Apple vorgelegten Laptop zeigen, dass ihre Verdachtsmomente nicht unbegründet sind.

Gerichtsverfahren und Positionen der Parteien

Berichten aus früheren Gerichtsunterlagen zufolge war sich Chang Liu bewusst, dass sein Zugriff auf Apple-Dateien weiterhin aktiv war, behandelte dies jedoch leichtfertig. OpenAI reagierte jedoch auf diese Vorwürfe und erklärte, der Mitarbeiter habe nach seinem Ausscheiden nur auf Wunsch ehemaliger Kollegen auf die Dateien zugegriffen. Vertreter von OpenAI sind der Ansicht, dass diese Situation eine Folge davon ist, dass Apple die Sicherheit und Zugriffsrechte innerhalb seines eigenen Systems nicht ausreichend verwaltet hat.

Dennoch weist Apple diese Argumente kategorisch zurück. In einer Stellungnahme betonte das Unternehmen, dass der ehemalige Mitarbeiter nicht nur verbliebene Zugriffsrechte nutzte, sondern gezielt einen seltenen und bisher unbekannten Authentifizierungsfehler im System ausnutzte. Derzeit warten Leser und die Technologie-Community auf eine offizielle Stellungnahme von OpenAI zu diesem Konflikt, doch das Unternehmen hält sich mit weiteren Details zurück.

Gerichtliche Forderungen und künftige Konsequenzen

Während das Gerichtsverfahren läuft, beantragt Apple eine einstweilige Verfügung, die OpenAI vorübergehend die Arbeit an Hardware untersagt, die auf Apples Technologien basiert. Das Unternehmen fordert zudem ein beschleunigtes Beweissicherungsverfahren, da vermutet wird, dass weitere ehemalige Mitarbeiter in ähnliche Verstöße verwickelt sein könnten.

Zur Information sei angemerkt, dass in Apples ursprünglicher Klageschrift angegeben wurde, dass derzeit über 400 ehemalige Apple-Mitarbeiter bei OpenAI beschäftigt sind. Der Ausgang dieses Rechtsstreits wird voraussichtlich nicht nur erhebliche Auswirkungen auf die Beziehung zwischen diesen beiden Großunternehmen haben, sondern auch auf die Praxis der Sicherung geistigen Eigentums auf dem gesamten Markt für AI und Technologie.