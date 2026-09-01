Führungswechsel und Personalabgänge bei Apple halten an

In einer der größten Veränderungen in der Technologiewelt hat Apple-CEO Tim Cook sein Amt niedergelegt, gefolgt von einer Reihe hochrangiger Führungskräfte, die ihre Posten aufgeben. Laut Bloomberg hat auch Phil Schiller, der die App Store-Abteilung seit vielen Jahren leitete, seinen Posten verlassen. Dies signalisiert den Beginn einer neuen Führungsära im Unternehmen. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet.

Phil Schiller ist seit 1987 bei Apple (mit nur einer vierjährigen Unterbrechung) und übernahm 2015 die Leitung des App Store. Schiller verlässt das Unternehmen jedoch nicht vollständig. Er behält den Status eines Apple Fellow, der Personen verliehen wird, die bedeutende technische oder führungsbezogene Beiträge geleistet haben, und wird an ungenannten Projekten arbeiten. Insider glauben jedoch, dass dies ein großer Schritt in Richtung seines Ruhestands sein könnte.

Rechtsstreitigkeiten und Änderungen im App Store-Management

Während seiner Amtszeit leitete Schiller den großen Rechtsstreit mit Epic Games bezüglich der In-App-Zahlungssysteme im App Store. Im Jahr 2020 verklagte Epic Games Apple wegen angeblicher illegaler Monopolbildung. Obwohl die Monopolvorwürfe zurückgewiesen wurden und das Gericht weitgehend zugunsten von Apple entschied, wurde das Unternehmen gezwungen, Entwicklern die Möglichkeit zu geben, auf externe Zahlungsoptionen zu verlinken. Dieser Rechtsstreit dauert bis heute an.

Nach Schillers Abgang wird das Tagesgeschäft des App Store an Carson Oliver übergeben, der seit über 14 Jahren bei Apple ist und seine gesamte Karriere dieser Abteilung gewidmet hat. Laut Bloomberg wird zudem die App Store-Marketingabteilung in den von Eddy Cue geleiteten Dienstleistungsbereich überführt. TechCrunch hat Apple bezüglich dieses Übergangsprozesses um weitere Informationen gebeten.

Aufeinanderfolgende Rücktritte hochrangiger Führungskräfte

Schillers Abgang ist die Fortsetzung einer Welle bedeutender Personalverluste beim iPhone-Hersteller. Kürzlich wurde bekannt, dass Chief Operating Officer Jeff Williams nach 27 Jahren Betriebszugehörigkeit im Dezember in den Ruhestand geht. Zudem wurde angekündigt, dass Lisa Jackson, Vizepräsidentin für Umwelt, Politik und soziale Initiativen, sowie General Counsel Kate Adams ihre Posten im Dezember ebenfalls räumen werden.

Apple Pay-Chefin Jennifer Bailey wird voraussichtlich ebenfalls im Oktober nach über 20 Jahren im Unternehmen in den Ruhestand gehen. Im Juli verließ Paul Meade, der für das Vision Pro-Headset verantwortliche Apple-Vizepräsident, das Unternehmen, um sich OpenAI anzuschließen. Nach Meades Abgang verkleinerte Apple das Vision Pro-Team und entließ vor zwei Wochen etwa 100 Mitarbeiter.

John Ternus, der nun die Rolle des CEO übernommen hat, steht vor der Aufgabe, die Reihen von Apple mit einer neuen Generation von Führungskräften zu füllen und viele weitere komplexe Herausforderungen zu bewältigen.