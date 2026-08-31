Chinas CXMT beginnt mit der Produktion seines HBM3E-Speichers

In einer Zeit, in der die von den USA verhängten Sanktionen China den Zugang zu fortschrittlichen Mikrochips erschweren, hat das chinesische Unternehmen ChangXin Memory Technologies (CXMT) einen wichtigen Schritt vollzogen. Laut ixbt.com hat das Unternehmen die Vorserienfertigung von HBM3E-Speicher aufgenommen, der für KI-Beschleuniger und Hochleistungsrechensysteme stark nachgefragt wird. Dies berichtet Ixbt.com .

In der aktuellen Phase überprüft das Unternehmen die Stabilität des neuen technologischen Prozesses, stellt die Ausbeute an brauchbaren Dies sicher und führt die Verpackung des mehrschichtigen Speichers durch. Zudem werden die fertigen Produkte auf die Einhaltung der geforderten Spezifikationen geprüft.

Pläne zur Erweiterung der Produktionskapazitäten

Sollte die Beherrschung des technologischen Prozesses erfolgreich abgeschlossen werden, wird der Übergang zur Massenproduktion in den kommenden Wochen erwartet. Dies könnte ein bedeutender Wendepunkt für die chinesische Halbleiterindustrie sein.

Neben den Test- und Vorbereitungsprozessen erweitert CXMT seine Produktionsbasis erheblich. Quellen zufolge soll die Gesamtkapazität der Anlagen des Unternehmens bis Ende des Jahres etwa 350.000 Silizium-Wafer pro Monat erreichen. Für die kommenden Jahre sind weitere Erweiterungen geplant.

Technische Möglichkeiten und Speicherpotenzial

Obwohl das Unternehmen die genauen technischen Spezifikationen seines HBM3E-Speichers noch nicht bekannt gegeben hat, sind die Standardwerte dieser Generation bekannt. Üblicherweise verwenden solche HBM-Lösungen ein 1024-Bit-Interface pro Stack, und die Datenübertragungsrate kann etwa 9,6 Gbps pro Pin oder mehr erreichen.

Insbesondere bei einer Geschwindigkeit von 9,6 Gbps kann die Bandbreite eines einzelnen Stacks bis zu 1,2 TB/s erreichen. Die Speicherkapazität wird durch die verwendeten DRAM-Dies und die Anzahl der Schichten bestimmt.

Zum Beispiel kann ein achtlagiger Stack bei Verwendung von 24-Gigabit-Dies eine Speicherkapazität von 24 GB bereitstellen. Solche hohen Leistungswerte sind für moderne Rechensysteme von entscheidender Bedeutung.