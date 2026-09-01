Enough Phone: Kompaktes Smartphone mit austauschbarem Akku angekündigt

Das Projekt Enough Phone, das im Juni dieses Jahres angekündigt wurde und sich mit einzigartigen Lösungen auf dem modernen Markt abheben will, hat sein Design und seine wichtigsten technischen Daten enthüllt. Laut Ixbt.com ist das bemerkenswerteste Merkmal dieses Geräts eine Lösung, die bei modernen Smartphones selten zu finden ist: ein vom Benutzer leicht austauschbarer, abnehmbarer Akku. Dies berichtet Ixbt.com.

In einer Zeit, in der die meisten Hersteller es vorziehen, den Akku im Gehäuse zu verstecken, richtet sich das neue Gerät an Käufer, die nach einer Alternative suchen. Dieses Projekt, das den Schwerpunkt auf einfache Konstruktion und Reparatur legt, stößt in der Technologiewelt auf großes Interesse.

Technische Möglichkeiten und kompakte Abmessungen

Das Enough Phone hat kompakte Abmessungen von 132,8 × 63,8 × 12 mm. In Bezug auf Höhe und Breite ist es fast identisch mit dem beliebten iPhone 13 mini, obwohl das Gehäuse etwas dicker ist. Dieses Design sorgt dafür, dass es bequem und sicher in der Hand liegt.

Vier spezielle Schrauben auf der Rückseite des Gehäuses ermöglichen den direkten Zugriff auf den Akku. Das Fach ist für einen Akku mit einer Kapazität zwischen 3500 und 4000 mAh ausgelegt. Das Smartphone wird mit einem 5,3-Zoll-IPS-Bildschirm mit einer Auflösung von 1520 × 720 Pixeln ausgestattet sein.

Leistung und Kamerafunktionen

Unter dem kompakten Gehäuse befinden sich ein MediaTek Dimensity 7500 Prozessor, 8 GB RAM und 128 GB interner Speicher. Das Gerät unterstützt zudem 5G-Netzwerke, verfügt über ein NFC-Modul, eSIM-Technologie und einen in den Power-Button integrierten Fingerabdruckscanner. Benutzer können zwei physische SIM-Steckplätze nutzen, wobei einer davon auch als microSD-Kartenslot dient.

Ein bemerkenswertes Merkmal ist das Hauptkameramodul. Es setzt auf einen einzelnen 50-Megapixel-Sony IMX766-Sensor (1/1,56 Zoll), der nicht aus der Rückwand herausragt. Für die Frontkamera wurde ein 32-Megapixel-Sensor gewählt.

Zukunftspläne und Finanzierung

Was die Software betrifft, wurde bekannt gegeben, dass das Enough Phone mit dem benutzerdefinierten OdysseyOS auf Basis von Android 17 laufen wird. Die Projektentwickler streben eine Finanzierung über die Plattform Kickstarter an.

Der genaue Preis und das Startdatum der Kampagne wurden noch nicht bekannt gegeben. Um den Produktionsprozess erfolgreich zu starten, benötigen die Entwickler die Unterstützung von mindestens 20.000 potenziellen Käufern und Unterstützern.