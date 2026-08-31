Wissenschaftler entschlüsseln das Geheimnis des 3 Meter langen Narwal-„Stoßzahns“

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Wissenschaftler entschlüsseln das Geheimnis des 3 Meter langen Narwal-„Stoßzahns“

Der in der Arktis lebende Narwal wird oft als „Einhorn der Meere“ bezeichnet, da er einen langen Zahn besitzt, der aus seinem Kopf ragt. Dieser Zahn kann bis zu 3 Meter lang werden.

Kürzlich haben Wissenschaftler ihn mithilfe spezieller Röntgentechnologie untersucht und eine interessante Entdeckung gemacht. Es stellte sich heraus, dass der äußere Teil des Zahns in eine Richtung spiralförmig verläuft, während der innere Teil in die entgegengesetzte Richtung spiralförmig verläuft.

Draufsicht auf einen Narwal mit langem Stoßzahn, der neben einem Boot an die Wasseroberfläche kommt.

Wissenschaftler glauben, dass diese Struktur in zwei Richtungen dem langen Zahn des Narwals hilft, gerade und stabil zu wachsen. es hilft.

Interessanterweise hielten die Menschen diesen Zahn vor Jahrhunderten für das magische Horn eines echten Einhorns. Nun werden die natürlichen Geheimnisse dahinter nach und nach gelüftet.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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