Neue Taktik bei Real: Mourinho erklärt, wie er Bellinghams Stärke gesteigert hat

Real Madrids Cheftrainer José Mourinho sprach in einem Interview mit der renommierten spanischen Zeitung AS ausführlich über die Leistung eines der Teamführer, Jude Bellingham, die Änderungen seiner taktischen Aufgaben und seine Kandidatur für die prestigeträchtigste individuelle Auszeichnung im Fußball – den Ballon d'Or.

Der portugiesische Spezialist enthüllte, dass er die Rolle des 23-jährigen Mittelfeldspielers auf dem Platz komplett überdacht und ihm neue Freiheiten gegeben hat, um sein Potenzial voll auszuschöpfen.

„Er rennt nicht mehr als Außenverteidiger“: Mourinhos taktische Entscheidung

José Mourinho äußerte sich wie folgt zu seiner persönlichen Vereinbarung mit dem englischen Star und dessen Charakter:

Hoher Anspruch: „Er stellt extrem hohe Anforderungen an sich selbst und an andere. Diese Eigenschaft gefällt mir sehr“;

Korrektur eines taktischen Fehlers: „Ich habe eine klare Abmachung mit ihm getroffen: Ich möchte nicht sehen, dass er bei der Defensivarbeit als zweiter Linksverteidiger zurückläuft. Denn das passierte früher oft. Wir bei Benfica haben diese Schwäche aktiv ausgenutzt“;

Neue Struktur und Komfort: „Wir haben die Mannschaft jetzt völlig anders aufgestellt. Er weiß genau, was er auf dem Platz tun muss, und fühlt sich sehr frei und wohl.“

Ballon d'Or und Dominanz im Mittelfeld

Der Real-Trainer betonte besonders, dass Jude Bellingham es verdient, der beste Spieler der Welt zu sein: