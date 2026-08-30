Frau tötet 11 Monate alten Sohn, um das Sorgerecht des Vaters zu verhindern

In den USA soll die 36-jährige Madeline Veronica Daily ihren 11 Monate alten Sohn entführt und getötet haben, um zu verhindern, dass der Vater das Sorgerecht erhält. Dies berichtete "Zakon.kz" unter Berufung auf die New York Post.

Es wurde bekannt, dass die Frau mit einer Gerichtsentscheidung unzufrieden war, die das Sorgerecht dem Vater des Kindes zusprach. Aus diesem Grund brachte sie ihren Sohn von Wyoming nach New Mexico.

Strafverfolgungsbehörden spürten Daily auf einem Wohnwagenstellplatz bei Silver City auf. Nachdem die Polizei gesehen hatte, wie sie den Wohnwagen betrat, riegelte sie das Gebiet ab und wartete auf einen Durchsuchungsbeschluss.

Während der Ermittlungen gab die Frau an, ihre Tat nicht zu bereuen. Sie behauptete, ihr Kind vor dem Vater und dessen Verwandten "gerettet" zu haben, und betonte, der Vater habe dem Kind nicht genügend finanzielle und körperliche Aufmerksamkeit sowie Zuneigung geschenkt.

Im Prozess bekannte sich Daily schuldig. Die Staatsanwaltschaft wies darauf hin, dass die Höchststrafe, lebenslange Haft , verhängt werden könnte.