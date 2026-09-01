Ein Wendepunkt in der Apple-Geschichte: Tim Cook tritt zurück und neuer CEO bekannt gegeben

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Ein Wendepunkt in der Apple-Geschichte: Tim Cook tritt zurück und neuer CEO bekannt gegeben

Eine der größten Veränderungen in der Technologiewelt des letzten Jahrzehnts steht bevor. Laut ixbt.com wird Tim Cook am 1. September als CEO von Apple zurücktreten. Er leitete das Unternehmen 15 Jahre lang. Damit wurde erstmals in der Geschichte des Tech-Giganten offiziell ein Wechsel des CEO angekündigt, was die Aufmerksamkeit von Millionen von Nutzern auf sich zieht, die sich für die Zukunft des Unternehmens interessieren. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Zur Erinnerung: Tim Cook übernahm diese Position im August 2011 nach dem Tod des legendären Steve Jobs. Während seiner Führungsjahre hat Apple nicht nur seine Position gefestigt, sondern auch sein gesamtes Ökosystem an Geräten und Diensten erheblich erweitert. In dieser Zeit kamen beliebte Produkte wie Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro sowie Apple Music und Apple TV auf den Markt.

Der neue Chef und seine Aufgaben

John Ternus, der derzeit die Hardware-Entwicklungsabteilung leitet, wurde zum neuen CEO des Unternehmens ernannt. Er ist seit über 25 Jahren bei Apple tätig. Laut Tim Cook ist John Ternus aufgrund seiner umfassenden Erfahrung bei der Entwicklung neuer Produkte genau der Richtige für die nächste Phase der Unternehmensentwicklung.

Es wird darauf hingewiesen, dass John Ternus nach Steve Jobs und Tim Cook der dritte Chef seit 1997 sein wird. Tim Cook selbst wird Apple nicht vollständig verlassen – er bleibt als Chairman of the Board tätig. In einer Nachricht an die Mitarbeiter gab Cook zu, dass ihm diese Entscheidung nicht leicht gefallen sei, bezeichnete die Führung des Unternehmens als „Privileg seines Lebens“ und betonte, dass er weiterhin an bestimmten strategischen Richtungen arbeiten werde.

Finanzieller Erfolg und bevorstehende Präsentationen

Der Wechsel in der Apple-Führung fällt in eine Zeit, in der das Unternehmen seine stabilsten und besten Finanzergebnisse verzeichnet hat. Das Unternehmen konnte in den letzten Quartalen mehrere Umsatzrekorde brechen. Dies ermöglicht der neuen Führung einen Übergang ohne finanziellen Druck.

Die erste ernsthafte Bewährungsprobe und das erste große Ereignis für den neuen CEO John Ternus finden nur acht Tage nach seinem Amtsantritt am 9. September statt. Bei dieser Präsentation wird erwartet, dass das Unternehmen die iPhone 18 Pro-Linie sowie, ersten Berichten zufolge, sein erstes faltbares Smartphone vorstellt, das voraussichtlich den Namen iPhone Ultra tragen wird.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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