Torregen im Camp Nou: Barcelona gewinnt 7-Tore-Spektakel

Der 3. Spieltag der spanischen Meisterschaft endete mit einem Topspiel. Der katalanische Klub FC Barcelona empfing Rayo Vallecano zu Hause und bot ein wahres Torfestival, das mit einem glanzvollen und überzeugenden 5:2-Sieg endete.

Nach diesem Erfolg haben die 'Blaugrana' unter Hansi Flick mit 9 Punkten die Tabellenspitze der La Liga zurückerobert und ihren ewigen Rivalen Real Madrid aufgrund der besseren Tordifferenz überholt.

Raphinhas Torjäger-Führung und Yamals historisches 50. Tor

Die Helden des Spiels und ihre wichtigen Ergebnisse:

Raphinha — La Liga Torschützenkönig: Der brasilianische Flügelspieler traf in der 19. und 71. Minute doppelt, erhöhte sein Konto in der laufenden Saison auf 5 Tore und übernahm die alleinige Führung in der Torschützenliste der Liga.

Yamals Meilenstein: Lamine Yamal (21., 90.) erzielte ebenfalls einen Doppelpack. Er traf nicht nur zum ersten Mal in dieser Saison, sondern knackte auch die Marke von 50 Pflichtspieltoren im Trikot des FC Barcelona.

Die Antwort von Rayo: Für die Gäste antwortete Sergio Camello (12., 59.) mit zwei Treffern, zudem unterlief Lejeune in der 51. Minute ein Eigentor.

Spielbericht und Aufstellungen

La Liga | 3. Spieltag

Barcelona — Rayo Vallecano 5:2

31. August, Stadion Camp Nou

Tore: Raphinha (19., 71.), Yamal (21., 90.), Lejeune (51., Eigentor) — Camello (12., 59');

Barcelona Aufstellung: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Pedri (Cancelo, 78.), Bernal (Rodri, 64.), Olmo (Fermín, 64.), Gordon (Adeyemi, 78.), Yamal, Raphinha (Abdulkarim, 85.);

Rayo Vallecano Aufstellung: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Vertruvd, Bouare (Díaz, 57.), Valentín, López (Nteka, 75.), de Frutos (Pérez, 58.), García, Camello (Alemao, 75.);

Gelbe Karte: Pedrosa (90.).

Nach dieser Niederlage bleibt Rayo Vallecano mit 1 Punkt auf dem 16. Tabellenplatz.