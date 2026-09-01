Meisterklasse: Roma gewinnt 4:0 und übernimmt die Tabellenführung in der Serie A

Am 2. Spieltag der italienischen Meisterschaft gastierte der AS Rom bei Lecce und bot ein wahres Torfestival. Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini erzielte vier unbeantwortete Treffer und sicherte sich einen deutlichen 4:0 Sieg.

Mit der vollen Punkteausbeute aus den ersten beiden Runden kommen die 'Giallorossi' auf 6 Zähler und übernehmen die alleinige Tabellenführung. Lecce bleibt nach der Niederlage mit 3 Punkten auf dem 13. Platz.

Donyell Malens unaufhaltsame Torgefährlichkeit

Die entscheidenden Momente und Details der Tore:

Malens anhaltende Gala: Nach seinem Hattrick am letzten Spieltag wurde der niederländische Stürmer Donyell Malen erneut zum Matchwinner – er traf in der 4. und 23. Minute und schnürte einen Doppelpack;

Entscheidende Treffer in der ersten Halbzeit: In der 25. Minute erhöhte Matias Soulé auf 3:0, und in der 65. Minute setzte der eingewechselte Mora den Schlusspunkt;

Sichere Defensive: Roma-Torhüter Mile Svilar und die Abwehrreihe ließen den Gastgebern kaum eine Chance, das Tor ernsthaft zu gefährden.

Spielbericht und Aufstellungen