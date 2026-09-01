Meisterklasse: Roma gewinnt 4:0 und übernimmt die Tabellenführung in der Serie A
Am 2. Spieltag der italienischen Meisterschaft gastierte der AS Rom bei Lecce und bot ein wahres Torfestival. Die Mannschaft von Gian Piero Gasperini erzielte vier unbeantwortete Treffer und sicherte sich einen deutlichen 4:0 Sieg.
Mit der vollen Punkteausbeute aus den ersten beiden Runden kommen die 'Giallorossi' auf 6 Zähler und übernehmen die alleinige Tabellenführung. Lecce bleibt nach der Niederlage mit 3 Punkten auf dem 13. Platz.
Donyell Malens unaufhaltsame Torgefährlichkeit
Die entscheidenden Momente und Details der Tore:
Malens anhaltende Gala: Nach seinem Hattrick am letzten Spieltag wurde der niederländische Stürmer Donyell Malen erneut zum Matchwinner – er traf in der 4. und 23. Minute und schnürte einen Doppelpack;
Entscheidende Treffer in der ersten Halbzeit: In der 25. Minute erhöhte Matias Soulé auf 3:0, und in der 65. Minute setzte der eingewechselte Mora den Schlusspunkt;
Sichere Defensive: Roma-Torhüter Mile Svilar und die Abwehrreihe ließen den Gastgebern kaum eine Chance, das Tor ernsthaft zu gefährden.
Spielbericht und Aufstellungen
Serie A | 2. Spieltag
Lecce — Roma 0:4
31. August, Stadio Via del Mare
Tore: Malen (4, 23), Soulé (25), Mora (65);
Aufstellung Lecce: Falcone, Siebert, Gaspar, Gaby (Ndri, 46), Danilo, Coulibaly, Ngom (Ilic, 72), Gorter (Maleh, 46), Ndaba, Pierotti (Fatah, 72), Geubbels (Stulic, 54);
Aufstellung Roma: Svilar, Ghilardi, Mancini, Hermoso, Lulli, Koné (Pisilli, 67), Cristante, Wesley (Molina, 60), Dybala (de Roon, 84), Soulé (Mora, 60), Malen (Castro, 67);
Gelbe Karten: Malen (9), Ilic (90).
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