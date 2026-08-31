Tim Cook tritt als CEO zurück und John Ternus wird Unternehmenschef

Ein historischer Wandel hat bei Apple stattgefunden – Tim Cook, der das Unternehmen viele Jahre lang erfolgreich geleitet hat, hat seine Tätigkeit als CEO beendet. Laut Berichten von Bloomberg und anderen renommierten Medien gab Cook in seinem letzten Schreiben an die Mitarbeiter bekannt, dass er seinen Posten an John Ternus, den Senior Vice President für Hardware Engineering, übergibt. Diese Ernennung signalisiert, dass Apple sich in der nächsten Wachstumsphase noch stärker auf Hardware-Produkte und innovative Geräte konzentrieren wird. Dies berichtet Techcrunch.com berichtet .

In seinem Brief an die Mitarbeiter betonte Tim Cook, wie unendlich dankbar er für die Ehre sei, das Unternehmen geleitet zu haben, und merkte an, dass er zwar von seinem Posten zurücktrete, Apple aber nicht vollständig verlasse. Seiner Meinung nach versteht niemand das Geheimnis der Entwicklung weltverändernder Produkte so tiefgreifend wie John Ternus. Während seiner Ingenieurslaufbahn leitete der neue CEO das gesamte Geräte-Portfolio des Unternehmens und verantwortete die Einführung bemerkenswerter Produkte wie das neueste ultra-dünne iPhone Air, das erschwingliche MacBook Neo sowie AirPods mit Funktionen für die Hörgesundheit.

Die Rolle der Hardware im Zeitalter der KI

Heutzutage verändert die rasante Entwicklung von KI-Technologien die Nachfrage nach Geräten grundlegend. Im Zeitalter der KI gewinnt Hardware nicht nur als Prozessor-Chip an Bedeutung, sondern auch als Werkzeug für Nutzer, um unternehmenseigene KI-Systeme auszuführen. So hat Apple beispielsweise in diesem Jahr die neuen Mac mini und Mac Studio Modelle früher als in den Vorjahren auf den Markt gebracht, um den Anforderungen der KI gerecht zu werden.

Der Aufstieg von Ternus an die Spitze zeigt, dass Apple in seiner Zukunft Priorität auf Hardware und Produktumsetzung legen wird. Gleichzeitig ging Tim Cook in seinem Abschiedsbrief kaum auf zukünftige komplexe Herausforderungen in Bezug auf KI, Dienstleistungen, staatliche Regulierung oder China ein. Er legte mehr Wert auf die Unternehmenskultur, gemeinsame Werte sowie die Chance und Verantwortung, die Welt zum Besseren zu verändern.

Cooks neue Rolle und Dankbarkeit gegenüber dem Apple-Team

Tim Cook verlässt Apple nicht, sondern bleibt als Executive Chairman tätig. In dieser Funktion wird er weiterhin die politischen Beziehungen zur US-Regierung und zur chinesischen Regierung pflegen. Auf seinen Social-Media-Kanälen drückte er der Apple-Community seine unendliche Dankbarkeit aus, sandte allen an seinem letzten Tag als CEO seine besten Wünsche und schrieb, dass er den nächsten Schritten mit großer Spannung entgegenblicke.

In seinem Brief erinnerte Cook an Steve Jobs' berühmte Worte darüber, einen Fußabdruck im Universum zu hinterlassen. Er ist überzeugt, dass Apple dies aufgrund seiner Identität, Überzeugungen, Werte und Vision für die Welt erreichen kann. Somit schlägt Apple ein neues Kapitel in seiner Geschichte auf, und es wird erwartet, dass diese Ära unter der Führung des neuen CEO John Ternus reich an technologischen Errungenschaften sein wird.