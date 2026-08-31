70 Millionen Jahre alte Hai-Welt unter ägyptischer Wüste entdeckt

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70 Millionen Jahre alte Hai-Welt unter ägyptischer Wüste entdeckt

In der heutigen trockenen und glühend heißen Westlichen Wüste Ägyptens haben Wissenschaftler versteinerte Haizähne entdeckt, die vor über 70 Millionen Jahren lebten. Der Fund wurde auf dem Abu-Tartur-Plateau gemacht.

Die Forscher untersuchten insgesamt 14 versteinerte Haizähne und stellten fest, dass sie zu mindestens fünf ausgestorbenen Haiarten gehören. Zusammen mit früheren Funden ist die Zahl der in diesem Gebiet identifizierten antiken Haiarten auf mindestens sieben gestiegen.

Das Interessanteste ist, dass dieser Ort vor Millionen von Jahren keine Wüste war, sondern ein warmes und lebendiges tropisches Meer. Das Meer beherbergte eine Vielzahl von Haien und war reich an Nährstoffen.

Einige der entdeckten Arten wurden erstmals in Ägypten nachgewiesen. Darunter befindet sich ein Hai, der möglicherweise zum ersten Mal in Afrika gefunden wurde.

Wissenschaftler betonen, dass diese Entdeckung hilft, die Vergangenheit der ägyptischen Wüste besser zu verstehen. Das Gebiet, das heute von Sand und Trockenheit dominiert wird, war vor Millionen von Jahren ein Meer, in dem Haie schwammen.

ÄgyptenPaläontologieHaieFossilienGeologie
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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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