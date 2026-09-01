NASA ändert erstmals seit 60 Jahren die Schutzbestimmungen für den Mars

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NASA ändert erstmals seit 60 Jahren die Schutzbestimmungen für den Mars

Die US-Raumfahrtbehörde NASA hat mit einer grundlegenden Überarbeitung der interplanetaren Schutzprotokolle begonnen, die über Jahrzehnte hinweg galten. Dieser Schritt zielt darauf ab, die Sicherheit künftiger Weltraummissionen zu gewährleisten und das wissenschaftliche Risiko einer Kontamination des Roten Planeten durch irdische Mikroorganismen präziser zu bewerten. Dies berichtet Ixbt.com .

Laut Ixbt.com wurde innerhalb der Behörde eine spezielle Arbeitsgruppe namens M-FORCE eingerichtet. Diese Gruppe setzt sich aus führenden Experten aus akademischen Kreisen, der Industrie und wissenschaftlichen Laboren zusammen, die über einen Zeitraum von drei Monaten potenzielle Risiken im Zusammenhang mit bevorstehenden Orbital- und Landemissionen analysieren werden.

Von veralteten Standards zu einem neuen Ansatz

Die derzeit geltenden Berechnungen und Regeln basieren hauptsächlich auf Daten der Viking-Missionen aus den 1970er Jahren. In der Zwischenzeit hat die Menschheit jedoch sechzig Jahre an Beobachtungsdaten über die Marsatmosphäre und die Oberflächenschicht gesammelt.

Experten sind der Ansicht, dass die bestehenden Methoden den Anforderungen der modernen Wissenschaft nicht mehr vollständig gerecht werden. Daher plant die NASA einen schrittweisen Übergang von starren Beschränkungen zu einem probabilistischen Ansatz, was die Optimierung der Vorbereitungsprozesse für Raumfahrzeuge ermöglichen wird.

Neue Standards für zukünftige Missionen

Die neu gebildete Expertengruppe wird die tatsächliche Wirksamkeit der Sterilisationspraktiken für Raumfahrzeuge vor dem Start bewerten. Zudem werden die zulässigen Grenzwerte für die Wahrscheinlichkeit einer Einschleppung irdischer Bakterien auf den Mars überprüft.

Als Endergebnis der Arbeit der Expertengruppe soll ein detaillierter Bericht mit aktualisierten Parametern und Empfehlungen für die NASA-Führung erstellt werden. Dieses wichtige Dokument wird als grundlegender Standard für alle künftigen Weltraumflüge dienen.

Die Behörde plant, diesen Bericht öffentlich zugänglich zu machen, damit die internationale wissenschaftliche Gemeinschaft bei künftigen Forschungen einheitliche Regeln befolgen kann. Die Einbeziehung von Experten stellt die Transparenz und wissenschaftliche Fundierung des Prozesses sicher.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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