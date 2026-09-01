Flick würdigt Messis große Karriere: Hoher Respekt für die Legende

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Flick würdigt Messis große Karriere: Hoher Respekt für die Legende

Der Cheftrainer des FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, äußerte sich zum 39-jährigen Weltmeister Lionel Messi und seinem Entschluss, seine glanzvolle 21-jährige Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft zu beenden.

Der deutsche Trainer bezeichnete den legendären Kapitän von Barça als den besten Spieler der Fußballgeschichte und verbarg nicht seine Wehmut über das Ende seiner internationalen Laufbahn.

„Ich habe sein Spiel bei der WM 2026 genossen“: Flicks aufrichtige Anerkennung

Hansi Flick blickte auf das große Vermächtnis des argentinischen Stars und seine Teilnahme an der letzten Weltmeisterschaft zurück und betonte:

  • Der absolut Beste: „Er ist der beste Spieler der Welt. Ein Talent von wahrhaft unglaublichem Ausmaß;“

  • Fantastische Leistung bei der WM 2026: „Ich habe jede seiner Bewegungen auf dem Platz bei der Weltmeisterschaft 2026 sehr genossen – er hat ein unglaublich brillantes und fantastisches Spiel gezeigt;“

  • Der Lauf der Zeit und eine schöne Karriere: „Einerseits macht mich sein Abschied sehr traurig, aber so ist das Leben und die Zeit fordert ihren Tribut. Seine Karriere in der Nationalmannschaft war erstaunlich schön. Er hat während seiner gesamten Laufbahn und auch bei der letzten Weltmeisterschaft bewiesen, dass er der Beste ist.“

Das Ende einer großen Ära, die 2005 begann

Lionel Messiund sein historischer Weg mit der argentinischen Nationalmannschaft:

  • 21 Jahre Treue: Nach seinem Debüt im Nationaltrikot 2005 stand Leo fast 21 Jahre lang als wichtigster Anführer und Kapitän auf dem Platz;

  • Alle Gipfel erklommen: In dieser Zeit gewann Messi mit dem Team die Weltmeisterschaft (2022), zweimal die Copa América (2021, 2024), olympisches Gold (2008) sowie zwei Vizeweltmeistertitel (2014, 2026) und wurde zum neuen Symbol des argentinischen Fußballs.

Lionel MessiHansi FlickFC BarcelonaArgentinienWeltmeisterschaft
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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