Samsung Galaxy S27 Ultra Flaggschiff testet 4-fach Zoom

Der südkoreanische Tech-Gigant Samsung erwägt eine grundlegende Änderung der Kameramodule bei seinen Flaggschiff-Smartphones der nächsten Generation. Laut ixbt.com testet das Unternehmen die Möglichkeit, beim kommenden Galaxy S27 Ultra vom 5-fach optischen Zoom auf ein neues 4-fach Zoom-Modul umzusteigen. Dies berichtet Ixbt.com .

Derzeit herrscht ein harter Wettbewerb auf dem Smartphone-Markt, um die fortschrittlichsten Möglichkeiten der mobilen Fotografie anzubieten. Vor diesem Hintergrund suchen die Ingenieure von Samsung nach Wegen, die Kamerafähigkeiten künftiger Flaggschiffe zu verbessern und das optische System weiter zu verfeinern. Das neue Teleobjektiv-Modul, das derzeit getestet wird, soll die Qualität der mobilen Fotografie auf ein neues Niveau heben.

Technische Spezifikationen der neuen Kameraänderungen

Geleakten Informationen zufolge könnte das Modell Samsung Galaxy S27 Ultra mit einer neuen 50-Megapixel-Telekamera ausgestattet sein. Es wird erwartet, dass dieses Modul über einen 4-fach optischen Zoom und einen vergrößerten 1/1,9-Zoll-Sensor verfügt.

Zum Vergleich: Das 5-fach-Modul der aktuellen Modellgeneration ist mit einem kleineren 1/2,52-Zoll-Sensor ausgestattet. Der neue, größere Sensor hat das Potenzial, Bildrauschen zu reduzieren, verschiedene Artefakte zu verhindern und die allgemeine Bildqualität erheblich zu verbessern.

Das Schicksal der 3-fach-Telekamera

Vor dem Hintergrund dieser Änderungen ist ein weiterer wichtiger Aspekt, der die Aufmerksamkeit von Nutzern und Experten auf sich gezogen hat, das mögliche Verschwinden des traditionellen 3-fach-Teleobjektivs. Berichten zufolge könnte das neue Smartphone anstelle von zwei separaten Telekameras auf ein einziges universelles 4-fach-Zoomobjektiv umsteigen.

Es ist erwähnenswert, dass ein solcher Ansatz für Samsung nicht völlig neu ist. Der koreanische Hersteller hat in der Vergangenheit eine ähnliche Lösung verwendet; insbesondere war das Modell Galaxy S20 Ultra mit einer 48-Megapixel-Telekamera mit 4-fach optischem Zoom ausgestattet.

Derzeit heißt es, dass sich diese Änderungen noch in der Testphase befinden und noch keine endgültige Entscheidung durch die Unternehmensführung getroffen wurde. Daher kann sich das endgültige Erscheinungsbild des Galaxy S27 Ultra-Flaggschiffs, das in den kommenden Jahren vorgestellt wird, je nach aktuellen Testergebnissen noch ändern.