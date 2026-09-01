Xiaomi stellt kompakte Waschmaschine mit zwei Trommeln vor

Xiaomi hat auf dem chinesischen Markt die neue Mijia Mini Twin-Tub Washer-Dryer 5kg vorgestellt, eine kompakte Wasch-Trocken-Kombination, die sich durch ihre einzigartigen technischen Merkmale auszeichnet. Trotz ihrer kompakten Größe besticht das Gerät durch zwei unabhängige Trommeln und eine Reihe moderner Funktionen, berichtet ixbt.com. Dies meldet ixbt.com Nachrichten.

Technische Möglichkeiten und Leistung

Die Gesamtkapazität des neuen Geräts beträgt 5 kg zum Waschen, wobei auf jedes Fach 2,5 kg entfallen. Gleichzeitig kann der Trocknungsmodus bis zu 3 kg Wäsche auf einmal verarbeiten. Da die Ingenieure separate Wasserversorgungs- und Trocknungssysteme implementiert haben, wird ein Vermischen der Ströme zwischen den verschiedenen Trommeln verhindert.

Das Gerät ist mit einem Direktantriebssystem ausgestattet, das die Trommeln mit bis zu 1200 U/min drehen kann. Für Waschmittel sind zwei automatische Dosierer mit jeweils 150 ml vorgesehen. Dieser Vorrat soll bei regelmäßiger Nutzung für einen Monat ausreichen.

Intelligente Funktionen und Programmvielfalt

Benutzer können aus 34 Programmen wählen, die darauf ausgelegt sind, verschiedene Flecken wie Kaffee, Schlamm und Kosmetika zu entfernen. Für kleine Mengen gibt es einen Schnellwasch- und Trocknungszyklus, der in nur 40 Minuten abgeschlossen ist. Auch für empfindliche Stoffe gibt es spezielle Bedingungen.

Insbesondere der automatische Trocknungsmodus bei 40 °C für Seidenstoffe stoppt automatisch, sobald der Stoff vollständig trocken ist. Wenn gewaschene Kleidung über Nacht in der Trommel verbleibt, verhindert ein spezielles Belüftungssystem die Entstehung unangenehmer Gerüche. Ein besonderes Augenmerk liegt auf der Hygiene: Eine Trommelreinigungsfunktion bei 95 °C wurde hinzugefügt, die die Beseitigung von bis zu 99,99 % der Bakterien und Viren garantiert.

Steuerung und Preispolitik

Den bereitgestellten Informationen zufolge arbeitet das Gerät perfekt mit der Mi Home App und dem HyperOS -Ökosystem zusammen. Es unterstützt zudem Sprachsteuerung und Software-Updates via Over-the-Air (OTA). Das Gehäuse ist weniger als 60 cm breit, misst 598 x 574 x 478 mm und wiegt 41 kg.

Auf dem chinesischen Markt soll der kompakte und multifunktionale Waschtrockner zu einem Preis von 3499 Yuan (ca. 520 Dollar) verkauft werden. Bisher gibt es keine offiziellen Informationen über das Erscheinungsdatum für globale Märkte, einschließlich Usbekistan.