SpaceX plant erstmals Starlink V3 Satelliten mit dem Starship in den Orbit zu befördern

Eines der ambitioniertesten Projekte der Luft- und Raumfahrtindustrie, das Starship-System von SpaceX, soll erstmals in seiner Geschichte einen orbitalen Flug absolvieren und die neue Generation der Starlink V3-Geräte ins All befördern. Laut ixbt.com hat das Unternehmen bei der US-amerikanischen Federal Communications Commission (FCC) einen offiziellen Antrag zur Nutzung von Funkfrequenzen für die bevorstehende Mission eingereicht. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Basierend auf den Parametern im Dokument lässt sich vermuten, dass diese Mission den Status eines echten orbitalen Tests haben wird. Die größte Spannung liegt auf der Nutzlast, da geplant ist, während des Fluges Starlink V3-Satelliten in den niedrigen Erdorbit (LEO) zu bringen. Sollten alle Pläne unverändert bleiben, wird Starship nicht nur die Funktionsfähigkeit seines Systems demonstrieren, sondern auch seine erste Mission als echter Frachttransporter in den Orbit erfüllen.

Die neue Generation der Starlink V3-Satelliten und Zukunftspläne

Zur Erinnerung: Obwohl beim letzten Testflug Satelliten ins All befördert wurden, erreichten sie den Orbit nicht und verglühten in der Atmosphäre, was jedoch Teil des Flugplans war. Diesmal ist die Situation jedoch ernsthafter, da SpaceX darauf abzielt, die neue Generation der Starlink V3-Hardware erfolgreich mit Starship zu liefern.

Das Unternehmen hatte zuvor bei der FCC einen Antrag für den Start einer Konstellation von insgesamt 100.000 solcher Einheiten eingereicht. Aufgrund ihrer Größe und ihres Gewichts erfordern diese Satelliten der neuen Generation den Start mit Starship-Raketen, da die herkömmlichen Falcon 9-Raketen dafür nicht geeignet sind.

Zukünftige wöchentliche Flüge und Mondmissionen

Der NASA-Vertreter Jared Isaacman erklärte, dass ab 2027 Teststarts des riesigen Transportsystems fast wöchentlich stattfinden könnten. Dies wird die Frequenz der Raumflüge drastisch erhöhen und die Weltraumforschung der Menschheit auf eine neue Stufe heben.

Zudem entwickelt SpaceX aktiv eine spezielle Mondversion des Starship-Raumschiffs für kommende Missionen im Rahmen des Artemis-Programms. Kürzlich schloss das Unternehmen einen umfassenden Test des Super Heavy-Boosters erfolgreich ab, bei dem alle 33 Raptor-Triebwerke gleichzeitig gezündet wurden.