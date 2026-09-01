Real Madrid investiert 230 Millionen Euro: Alle finanziellen Details zum Transfer von Ousmane Diomande

·0·Sport
Real Madrid investiert 230 Millionen Euro: Alle finanziellen Details zum Transfer von Ousmane Diomande

Der spanische Klub Real Madrid steht kurz vor einem weiteren großen Transfer. Wie die renommierte Mundo Deportivo berichtet, werden die Madrilenen insgesamt 230 Millionen Euro ausgeben, inklusive Ablösesumme, langfristigem Gehalt und Steuerverpflichtungen für das ivorische Talent Ousmane Diomande.

Dieser Deal gilt als eine der finanziell größten und teuersten Transaktionen in der Geschichte von Real Madrid.

Wohin fließen die 230 Millionen Euro? (Transfer-Mathematik)

Die Aufschlüsselung der Ausgaben des Madrider Giganten sieht wie folgt aus:

  • 130 Mio. Euro — direkte Ablösesumme: Der Verein zahlt 105 Millionen Euro als garantierte Summe, die restlichen 25 Millionen Euro werden in Form von leistungsbezogenen Boni ausgezahlt;

  • 98 Mio. Euro — Gehalts- und Steuerfonds für 7 Jahre: Das jährliche Nettogehalt von Ousmane Diomande (nach Steuern) beträgt 7 Millionen Euro. Über sieben Jahre erhält er insgesamt 49 Millionen Euro Nettogehalt;

  • 49 Mio. Euro — Steuern an die Staatskasse: Gemäß dem spanischen Steuerrecht fließen weitere 49 Millionen Euro, die auf das Gehalt des Spielers anfallen, direkt in den Staatshaushalt.

Langfristiger Vertrag bis 2033

Zukunftsperspektiven des Deals:

  • 7 Spielzeiten Vertrauen: Die offizielle Vereinbarung zwischen Ousmane Diomande und Real Madrid ist auf sieben Spielzeiten ausgelegt — bis zum 30. Juni 2033; vorgesehen;

  • Strategischer Plan des Klubs: Mit dieser Verpflichtung zielen die Madrilenen darauf ab, eine der Schlüsselpositionen im Team langfristig zu stärken und ein Projekt um ein junges Talent aufzubauen.

Real MadridOusmane DiomandeLa LigaFußball TransfersFinanzen
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Bakhodir Jalolov fordert neuen Weltmeister Hrgovic zum Kampf herausBakhodir Jalolov fordert neuen Weltmeister Hrgovic zum Kampf herausHeute, 14:29Luis de la Fuente nennt Rodri den Messi des spanischen FußballsLuis de la Fuente nennt Rodri den Messi des spanischen FußballsHeute, 14:11Lamine Yamal stellt neuen Rekord im europäischen Fußball aufLamine Yamal stellt neuen Rekord im europäischen Fußball aufHeute, 12:51Chelsea und Manchester City verhandeln über den Transfer von Enzo FernándezChelsea und Manchester City verhandeln über den Transfer von Enzo FernándezHeute, 12:50Historischer Sieg: Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeisterschaft im RudernHistorischer Sieg: Usbekistan gewinnt erstmals Weltmeisterschaft im RudernHeute, 12:25José Mourinho würdigt die Länderspielkarriere von Lionel MessiJosé Mourinho würdigt die Länderspielkarriere von Lionel MessiHeute, 11:19
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Sport nachrichten

Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
Herzlicher Moment: Abduqodir Husanov richtet eine Videobotschaft an eine kasachische Legende
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
12 Tage Risiko werden zur Meisterschaft: Muradov schreibt Geschichte (Video)
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Details: Eldor Shomurodovs aufsehenerregender Transfer in die Türkei gestoppt
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Nach Abduqodir Khusanov: Lens nimmt erneut einen usbekischen Star ins Visier
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Abdumalik Yorbutayev schlägt in Jerewan wieder zu: Doev geht K.o. (Video)
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Yamal veranstaltete an seinem Geburtstag eine ungewöhnliche „Pink Party“
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Meisterklasse von Husanov: 97% Genauigkeit und 97 Ballkontakte (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)
Husanovs Großvater gestorben: Verteidiger verlässt City-Trainingslager (Video)