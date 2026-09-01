Der spanische Klub Real Madrid steht kurz vor einem weiteren großen Transfer. Wie die renommierte Mundo Deportivo berichtet, werden die Madrilenen insgesamt 230 Millionen Euro ausgeben, inklusive Ablösesumme, langfristigem Gehalt und Steuerverpflichtungen für das ivorische Talent Ousmane Diomande.

Dieser Deal gilt als eine der finanziell größten und teuersten Transaktionen in der Geschichte von Real Madrid.

Wohin fließen die 230 Millionen Euro? (Transfer-Mathematik)

Die Aufschlüsselung der Ausgaben des Madrider Giganten sieht wie folgt aus:

130 Mio. Euro — direkte Ablösesumme: Der Verein zahlt 105 Millionen Euro als garantierte Summe, die restlichen 25 Millionen Euro werden in Form von leistungsbezogenen Boni ausgezahlt;

98 Mio. Euro — Gehalts- und Steuerfonds für 7 Jahre: Das jährliche Nettogehalt von Ousmane Diomande (nach Steuern) beträgt 7 Millionen Euro. Über sieben Jahre erhält er insgesamt 49 Millionen Euro Nettogehalt;

49 Mio. Euro — Steuern an die Staatskasse: Gemäß dem spanischen Steuerrecht fließen weitere 49 Millionen Euro, die auf das Gehalt des Spielers anfallen, direkt in den Staatshaushalt.

Langfristiger Vertrag bis 2033

Zukunftsperspektiven des Deals: