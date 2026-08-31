Überraschende Vererbung in einer brasilianischen Familie: Einige Mitglieder haben 24 Finger

Die Familie Da Silva aus Brasilien hat aufgrund ihrer ungewöhnlichen erblichen Eigenschaft weltweite Aufmerksamkeit erregt. Einige Familienmitglieder wurden mit sechs Fingern an jeder Hand und sechs Zehen an jedem Fuß geboren.

Das bedeutet, dass sie insgesamt 24 Finger — 12 an den Händen und weitere 12 an den Füßen haben.

Berichten zufolge wird dieses seltene Merkmal in der großen brasilianischen Familie seit Generationen weitergegeben. Einige Quellen geben an, dass 14 von über 20 Familienmitgliedern zusätzliche Finger und Zehen haben.

In der Medizin wird dieser Zustand als Polydaktylie bezeichnet. Als Folge dieses erblichen Merkmals kann ein Mensch mit mehr Fingern oder Zehen als üblich geboren werden.

Das Interessanteste ist, dass die Mitglieder der Familie Da Silva dieses Merkmal nicht als Mangel betrachten. Im Gegenteil, sie akzeptieren ihre Einzigartigkeit mit Stolz und führen ein ganz normales Leben.

Für die Familienmitglieder ist eine der spannendsten Fragen vor der Geburt eines Babys nicht, ob es ein Junge oder ein Mädchen wird, sondern ob es mit fünf oder sechs Fingern geboren wird.