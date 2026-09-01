Vivo X500 Pro Smartphone bietet High-Speed-Videoaufnahme in 4K

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Vivo X500 Pro Smartphone bietet High-Speed-Videoaufnahme in 4K

Während sich der Markt für Mobiltechnologie rasant weiterentwickelt, heben Hersteller die Foto- und Videofunktionen auf ein neues Niveau. Laut ixbt.com hat Vivo wichtige Details zum Kamerasystem seines neuen Flaggschiffs, des Vivo X500 Pro, enthüllt und die Einführung von 4K-Video mit ultrahoher Bildrate als Premiere in der mobilen Fotografie angekündigt. Dies berichtet Ixbt.com .

Unternehmensvertreter Han Bosyao erklärte, dass das neue Gerät mit einer Zeiss Ultra Dynamic Hauptkamera ausgestattet sein wird und als erstes Smartphone 4K-Videoaufnahmen mit 240 fps ermöglicht. Im Vergleich zu Standardaufnahmen mit 30 fps erfasst dieses System achtmal mehr Bilder, was eine hochwertige Zeitlupenwiedergabe ohne Detailverlust ermöglicht.

Innovative Interpolation und High-Level-Zeitlupe

Die Ingenieure von Vivo haben sich jedoch nicht mit diesen Werten begnügt. Dank speziell entwickelter Algorithmen zur Bildinterpolation ist das Smartphone in der Lage, äquivalente Zeitlupenvideos mit 480 fps und sogar 960 fps im 4K-Format zu erstellen. Dies bietet Nutzern beeindruckende Zeitlupeneffekte von bis zu 16-facher bzw. 32-facher Verlangsamung.

Diese fortschrittliche Technologie ist besonders nützlich, um schnelle natürliche Prozesse wie Wasserspritzer, platzende Blasen und andere für das bloße Auge unsichtbare Bewegungen festzuhalten. Das Unternehmen verspricht zudem einen speziellen Geschwindigkeitssteuerungs-Algorithmus, der für fließende Übergänge zwischen Normal- und Zeitlupenmodus sorgt.

Porträtaufnahmen und Qualitätssicherung

Bei der Entwicklung des neuen Geräts lag der Fokus auf der Beibehaltung hoher Bildqualität bei 4K-Auflösung. Moderne Software sorgt dafür, dass Bildschärfe und Natürlichkeit auch bei der Verarbeitung von Videos mit hoher Bildrate erhalten bleiben.

Darüber hinaus legt das Vivo X500 Pro besonderen Wert auf Porträt-Videofunktionen. Dem Bericht zufolge bewahren intelligente Algorithmen selbst bei starkem Gegenlicht oder schwierigen Lichtverhältnissen alle feinen Details auf menschlichen Gesichtern und sorgen für ein natürliches Erscheinungsbild.

VivoVivo X500 ProSmartphones4K VideoKamera
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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