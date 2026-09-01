Bakhodir Jalolov fordert neuen Weltmeister Hrgovic zum Kampf heraus

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Bakhodir Jalolov fordert neuen Weltmeister Hrgovic zum Kampf heraus

Der ungeschlagene usbekische Schwergewichtsboxer Bakhodir Jalolov (17-0, 15 KO) hat eine Herausforderung an den neuen IBF-Champion, den Kroaten Filip Hrgovic (21-1, 16 KO), gerichtet. Der als „Big Uzbek“ bekannte Boxer würdigte die Entschlossenheit seines Rivalen im Titelkampf und erklärte seine Bereitschaft, in naher Zukunft im Ring zu klären, wer der wahre Champion ist.

Bei einem Kampf am 29. August in London besiegte Hrgovic den britischen Star Moses Itauma (14-1, 12 KO) durch technischen Knockout und sicherte sich den vakanten Weltmeistergürtel. Dieses Ergebnis wurde von Boxexperten als echte Sensation gewertet.

„Wir werden zeigen, wer der wahre Champion ist“: Jalolovs Botschaft

Der Usbeke schickte über seine Social-Media-Kanäle eine offene Einladung an Hrgovic:

  • Respekt und Anerkennung: „Filip Hrgovic, herzlichen Glückwunsch zu deinem Sieg! Du hast eine beeindruckende Willensstärke gezeigt und bewiesen, dass du ein echter Kämpfer bist. Ich respektiere dich als Champion.“

  • Meisterschafts-Herausforderung: „Aber früher oder später werden sich unsere Wege kreuzen. Wenn dieser Tag kommt, werden wir herausfinden, wer der wahre Champion ist.“

Aktuelle Ergebnisse und Historie der Rivalität

Interessante Fakten zu einem möglichen Titelkampf zwischen den beiden Knockout-Spezialisten:

  • Jalolovs jüngster Erfolg: Bakhodir Jalolov bestritt seinen letzten Kampf am 9. Mai 2026 in Manchester, wo er den Kroaten Agron Smakici (21-4, 9 KO) vorzeitig besiegte und seine Bilanz auf 17-0 ausbaute.

  • Hrgovics Sensation: Der kroatische Boxer besiegte den bis dahin ungeschlagenen Lokalmatador Moses Itauma, feierte seinen 21. Karrieresieg und gewann mit dem IBF-Weltmeistergürtel den bisher größten Titel seiner Laufbahn.

  • Neues Duell im Schwergewicht: Ein möglicher Kampf zwischen Jalolov und Hrgovic gilt als eines der am meisten erwarteten und explosivsten Duelle, das den Weg zum unangefochtenen Champion in der Gewichtsklasse ebnen könnte.

BoxenBakhodir JalolovFilip HrgovicSchwergewichtIBF
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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