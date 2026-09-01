Luis de la Fuente nennt Rodri den Messi des spanischen Fußballs

Der Cheftrainer der spanischen Nationalmannschaft, Luis de la Fuente, lobte Mittelfeldspieler Rodri nach dessen Wechsel von Manchester City zum FC Barcelona. Der Nationaltrainer verglich seinen defensiven Mittelfeldspieler mit Lionel Messi und zeigte sich überzeugt, dass er sich problemlos in jede Mannschaft integrieren kann. Dieser Transfer zählt zu den spektakulärsten und bedeutendsten Wechseln des Jahres 2026. Dies berichtet Goal.com .

In einem Interview mit Radio Marca betonte Luis de la Fuente die Bedeutung von Rodri, nicht nur auf Nationalmannschaftsebene, sondern auch auf Vereinsebene. Der Experte merkte an, dass der Spieler keine Schwierigkeiten bei der Anpassung an die neue Liga haben werde, da seine hohe Qualität in jedes taktische System passe. Seiner Meinung nach sei der Mittelfeldspieler der weltweit beste Akteur auf seiner Position.

Über das gestiegene Ansehen der spanischen Meisterschaft

Rodris Wechsel zum katalanischen Club ist auch für die heimische Liga ein bedeutendes Ereignis. De la Fuente äußerte sich erfreut darüber, dass Weltklasse-Spieler in der spanischen La Liga aktiv sind. Seiner Ansicht nach steigert die Rückkehr solcher spanischen Stars in ihre Heimatliga die Qualität des Turniers und verschärft den Wettbewerb.

Der Trainer äußerte zudem den Wunsch, dass weitere spanische Spieler, die derzeit im Ausland tätig sind, in Zukunft zu ihren Heimatvereinen zurückkehren und ihr hohes Potenzial unter Beweis stellen. Es wurde betont, dass dies nicht nur positive Auswirkungen auf die Vereine, sondern auf die gesamte Zukunft des spanischen Fußballs habe.

Lionel Messis Rücktritt vom internationalen Fußball

Im Laufe des Gesprächs ging Luis de la Fuente auch auf Lionel Messi ein, der kürzlich seine Karriere in der argentinischen Nationalmannschaft beendet hat. Zur Erinnerung: Das Finale der Weltmeisterschaft 2026 wurde zwischen Spanien und Argentinien ausgetragen, und dieses Spiel war der letzte Einsatz des legendären Stürmers für die Albiceleste.

Der spanische Trainer würdigte Messis enormen Beitrag zum Weltfußball und sein unsterbliches Vermächtnis. Er erklärte, dass man nicht Jahre warten müsse, um die Leistungen eines solch großartigen Spielers zu bewerten, da sein legendärer Status bereits für jeden offensichtlich sei und er für Fußballfans für immer ein Symbol der Dankbarkeit bleiben werde.