Usbekische Flagge am Azadi-Turm in Teheran beleuchtet (Video)

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Usbekische Flagge am Azadi-Turm in Teheran beleuchtet (Video)

Anlässlich des 35. Jahrestages der staatlichen Unabhängigkeit der Republik Usbekistan fand in der iranischen Hauptstadt Teheran eine symbolische Veranstaltung statt. Der berühmte Azadi-Turm der Stadt wurde in den Farben der usbekischen Nationalflagge beleuchtet, was eine Szene schuf, die die freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Ländern widerspiegelt.

Die farbenfrohe Beleuchtung, die auf den Turm am nächtlichen Himmel von Teheran projiziert wurde, bot einen beeindruckenden Anblick, der auch in den sozialen Medien für Aufmerksamkeit sorgen dürfte.

Azadi-Turm in den Farben Usbekistans

Der Azadi-Turm, der als eines der wichtigsten Wahrzeichen Teherans gilt, wurde anlässlich des Unabhängigkeitstages in den Farben der usbekischen Flagge beleuchtet, Blau, Weiß und Grün, mit den sie trennenden roten Streifen.

In der nächtlichen Ansicht des Turms ist zu erkennen, dass die Symbole der usbekischen Nationalflagge auf das architektonische Bauwerk projiziert wurden.

35. Jahrestag der Unabhängigkeit Usbekistans

Im Jahr 2026 wird der 35. Jahrestag der staatlichen Unabhängigkeit Usbekistans gefeiert.

Es ist zur Tradition geworden, anlässlich des Unabhängigkeitstages verschiedene Veranstaltungen in den diplomatischen Vertretungen des Landes im Ausland, bei internationalen Organisationen und in Partnerländern durchzuführen.

Die Beleuchtung in Teheran war auch Usbekistans ein symbolischer Ausdruck der Aufmerksamkeit, die dem Nationalfeiertag im Ausland entgegengebracht wird.

Welche weiteren Symbole sind im Bild zu sehen?

In der Projektion auf den Turm sind neben den Hauptfarben der usbekischen Flagge auch Darstellungen von Sternen und einem Halbmond zu erkennen.

Insbesondere die Harmonie der weißen und grünen Farben sowie der blaue Hintergrund im oberen Teil verliehen dem Bauwerk ein symbolisches Aussehen, das mit der usbekischen Nationalflagge verbunden ist.

Die Beleuchtung des berühmten Turms im Zentrum Teherans in den Farben Usbekistans diente als einzigartiger symbolischer Gruß anlässlich der Unabhängigkeit des Landes.

Azadi — eines der berühmten Symbole Teherans

Der Azadi-Turm gilt als eines der bekanntesten architektonischen Bauwerke Teherans. Daher zieht seine Beleuchtung in verschiedenen Farben bei internationalen Anlässen oder nationalen Feiertagen große öffentliche Aufmerksamkeit auf sich.

Diesmal war das Erstrahlen des Turms in den Farben der usbekischen Flagge dem 35. Jahrestag der Unabhängigkeit des Landes gewidmet.

Somit wurde der Azadi-Turm in Teheran zu Ehren der Unabhängigkeit Usbekistans in den Farben der Nationalflagge beleuchtet und wurde zu einem der bewegenden Symbole der freundschaftlichen Beziehungen zwischen den beiden Staaten.

UsbekistanIranTeheranAzadi-TurmUnabhängigkeitstag
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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