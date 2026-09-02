Historische Revolution im Bauwesen: 3D-gedruckte Wohnungen in Dänemark fertiggestellt

In der Welt des modernen Bauens und der Architektur hat ein gewaltiger Sprung stattgefunden. In der dänischen Stadt Holstebro wurde der Bau von „Skovsporet“ vollständig abgeschlossen – der größte innovative Wohnkomplex in Europa, der mithilfe von 3D-Drucktechnologie errichtet wurde. In dieser Öko-Siedlung, die 36 Wohnungen für Studierende umfasst, entstanden die Gebäude nicht in Monaten, sondern in wenigen Tagen. Wie wurde diese beispiellose Geschwindigkeit und Effizienz erreicht?

Im Folgenden erfahren Sie Details über dieses technologische Wunderwerk, das eine neue Ära in der Bauindustrie einläutet, die Rekordwerte des 3D-Druckers und die komfortablen Bedingungen für die Studierenden.

1. Das Wunder von „Skovsporet“: Spezialisiertes Projekt und starke Partnerschaft

Erbaut in der Nähe eines lokalen Universitätscampus in Holstebro, „Skovsporet“ ist das größte Projekt seiner Art, das bisher in Europa umgesetzt wurde.

Das Projekt wurde von dem weltweit renommierten Büro für kosmische und futuristische Architektur, SAGA Space Architects , in Zusammenarbeit mit dem 3D-Druck-Marktführer 3DCP sowie dem globalen Hersteller von Bau-3D-Druckern, COBOD , realisiert. Auftraggeber ist eine gemeinnützige Organisation, die sich auf erschwinglichen und energieeffizienten Wohnraum für Studierende spezialisiert hat.

Projektumfang und Infrastruktur:

Anzahl der Gebäude: 6 moderne einstöckige Gebäudekomplexe;

Wohnungsbestand: Insgesamt 36 vollkommen unabhängige Wohnungen;

Infrastruktur der Siedlung: Grüne Innenhöfe zwischen den Gebäuden, Fußgängerwege, Erholungsparks und spezielle Parkzonen für Fahrräder.

Die hier lebenden Studierenden erhielten nicht nur modernen Wohnraum, sondern auch ein vollwertiges grünes Campus-Ökosystem inmitten der Natur.

2. Rekordgeschwindigkeit: Ein 3-Personen-Team und Gebäude in 5 Tagen fertig!

Einer der erstaunlichsten Aspekte des Projekts war die beispiellose Einsparung von Personalressourcen und Zeit.

Für den Bau der tragenden Wände wurde der revolutionäre COBOD BOD3 -3D-Drucker eingesetzt. Durch die Düse des Druckers wurde eine spezielle zementartige Flüssigmischung Schicht für Schicht aufgetragen, wodurch die Wände basierend auf einem 3D-Computermodell mit millimetergenauer Präzision errichtet wurden.

Phänomenaler Sprung bei der Baugeschwindigkeit:

Minimaler Personaleinsatz: Der Betrieb des riesigen 3D-Druckers und der Prozess des Betonauftrags wurden vor Ort von einem Team von nur 3 Personen überwacht. Dutzende Bauarbeiter, schweres Gerät und Lärm waren nicht erforderlich. Erster Test: Der Druck des ersten Blocks mit 6 Wohnungen dauerte aufgrund von Softwareanpassungen noch einige Wochen. 5-Tage-Rekord: Nachdem sich die Experten vollständig auf das Robotersystem eingestellt hatten, wurde der letzte 6-Wohnungen-Block derselben Größe in nur 5 Tagen von Grund auf gedruckt!

Dieser Wert erregte die Aufmerksamkeit von Experten, da er mindestens 4–5 Mal schneller ist als herkömmliche Ziegel- oder Betonbauweisen.

3. Einklang mit der Natur: 90 Prozent der Bäume gerettet

Bei vielen Großbauprojekten werden die Umwelt und Grünflächen vollständig gerodet. Die Planer von Skovsporet priorisierten jedoch das ökologische Gleichgewicht.

Der Bauplan wurde so präzise erstellt, dass 90 Prozent der bereits vorhandenen alten Bäumeim Originalzustand erhalten blieben. Das Ergebnis: Das Studentenwohnheim wurde nicht zu einer typischen Beton-Industriezone, sondern zu einem natürlichen Rückzugsort inmitten eines üppigen Waldes.

4. Kompakt, hell und gemütlich: 40–50 qm große, unabhängige Wohnungen

Jede Wohnung hat eine Fläche von 40 bis 50 Quadratmetern und ist so angepasst, dass ein Student völlig unabhängig leben kann:

Separate Zonen: Die Wohnungen verfügen über eine eigene Küche, ein geräumiges Wohnzimmer, ein gemütliches Schlafzimmer, einen separaten Arbeitsbereich und moderne sanitäre Anlagen (Bad und WC).

Natürliches Sonnenlicht: Um Energie zu sparen und die Räume aufzuhellen, installierten die Architekten große Panoramafenster sowie spezielle Dachluken, die direktes Sonnenlicht durch das Dach einlassen.

Interior-Design-Lösung: Da das Material des 3D-Druckers Schicht für Schicht aufgetragen wird, weisen die Wände ein einzigartiges wellenförmiges, strukturiertes Muster auf. Um den Räumen Wärme und Ästhetik zu verleihen, wurden bei der Inneneinrichtung geschickt Naturholz, Kork und Gipskartonplatten verwendet. Das Ergebnis: Der kalte und stumpfe Beton-Look wich einem gemütlichen und modernen skandinavischen Design.

5. Hybridbauweise: Was machten die Roboter und wo war menschliche Arbeit nötig?

Es ist erwähnenswert, dass der Skovsporet-Komplex nicht zu 100 Prozent ein reines 3D-Druck-Produkt ist. Dieses Projekt ist eine perfekte hybride Symbiose aus Robotik und traditioneller menschlicher Arbeit.

Nachdem der 3D-Drucker alle tragenden Wände in wenigen Tagen fertiggestellt hatte, übernahmen traditionelle Handwerker. Sie deckten die Dächer, installierten Fenster und Türen, verlegten Versorgungsleitungen (Strom, Wasser, Heizung) und statteten die Räume mit den notwendigen Haushaltsgeräten und Möbeln aus.

Insgesamt dauerte der Prozess vom Fundament bis zur vollständigen Fertigstellung insgesamt 12 Monate . Derzeit ist das Objekt vollständig übergeben, und die ersten Studierenden bereiten sich auf den Einzug in ihre neuen Wohnungen vor.

Fazit und öffentliche Resonanz

Dieses Experiment in Dänemark hat bewiesen, dass 3D-Drucker nicht nur ein experimentelles Konzept sind, sondern eine mächtige Lösung für den realen Mangel an erschwinglichem, ökologischem und extrem schnell verfügbarem Wohnraum. Die Tatsache, dass die Wände in nur 5 Tagen mit einer Belegschaft von nur 3 Personen errichtet wurden, wird zweifellos neue technologische Standards auf dem globalen Baumarkt setzen.

Glauben Sie, dass es an der Zeit ist, in Usbekistan solche 3D-Bautechnologien einzuführen, um schnell Studentenwohnheime und günstigen Wohnraum zu schaffen? Werden Roboter-Drucker in Zukunft herkömmliche Bauarbeiter vollständig ersetzen können? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!