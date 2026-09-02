Die Zukunft von Erling Haaland: Können die spanischen Giganten ihn locken

Die Möglichkeit, dass Manchester City-Stürmer Erling Haaland seine Karriere bei einem der spanischen Giganten fortsetzt, besteht immer. Laut Goal.com teilte der ehemalige Fußballer Dietmar Hamann seine Gedanken über die Zukunft des norwegischen Torjägers und darüber, wie er auf das Interesse von Barcelona oder Real Madrid reagieren könnte. Dies berichtet Goal.com .

Erling Haaland wechselte im Sommer 2022 zu Manchester City und trat damit in die Fußstapfen seines Vaters Alf-Inge. Die bekanntgegebene Ablösesumme von 51 Millionen Pfund erwies sich als echtes Schnäppchen auf dem modernen Fußballmarkt. Gleich in seiner ersten Saison unter Pep Guardiola gewann der Stürmer die Premier League, den FA Cup und die Champions League, erzielte ein Triple und traf 52 Mal.

Seitdem hat der kraftvolle Stürmer zahlreiche Rekorde gebrochen und schnell über hundert Tore in der englischen Meisterschaft erzielt. Der Spieler hat einen langfristigen Vertrag beim Verein unterschrieben, der bis 2034 läuft. Es gibt jedoch keine Garantie, dass dieser bis zum Ende erfüllt wird, da die Gerüchte über das Interesse spanischer Vereine nicht abreißen.

Spanische Giganten und neue Herausforderungen

Im nächsten Sommer, wenn Erling Haaland 27 Jahre alt wird, beendet er seine fünfte Saison in Manchester. In dieser Zeit wird diskutiert, ob der Spieler neue Herausforderungen suchen und ins Camp Nou oder ins Santiago Bernabéu wechseln könnte. Der ehemalige Mittelfeldspieler Dietmar Hamann äußerte sich dazu in einem Interview mit Betinia.

Hamann glaubt, dass der Spieler mit Manchester City bereits alle Trophäen gewonnen hat. Nach dem Gewinn der Meisterschaft und der Champions League ist es ein natürlicher Prozess, dass ein Spieler nach einer gewissen Zeit neue Motivation und Veränderungen sucht. Obwohl er einen langfristigen Vertrag hat, könnte ein Angebot von Vereinen wie Barcelona oder Real Madrid für jeden Fußballer ein bedeutender Schritt sein.

Dennoch hängt die Transferfrage nicht nur vom Wunsch des Spielers ab. Ohne die Zustimmung von Manchester City und unter Berücksichtigung der Bedingungen seines riesigen laufenden Vertrags dürfte dieser Wechsel kompliziert werden. Zudem ist klar, dass Haalands Ablösesumme nicht günstig sein wird, was für spanische Vereine zusätzliche Schwierigkeiten bedeuten könnte.