Vor dem großen Kampf: Nursulton Ruziboev bei offiziellem Medienevent

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Vor dem großen Kampf: Nursulton Ruziboev bei offiziellem Medienevent

Der bekannte Der usbekische UFC-Kämpfer Nursulton Ruziboev nahm an den offiziellen Medienveranstaltungen vor dem nächsten UFC-Abend teil, der am 5. September in Paris, Frankreich, stattfindet. Im Rahmen dieses Wettbewerbs wird unser Landsmann gegen einen der brillantesten und ungewöhnlichsten Striker der MMA-Welt antreten — den Briten Michael „Venom“ Page.

Die Kampf-Woche hat begonnen: Erste Einblicke in die wichtigen Abläufe

Die veröffentlichten Fotos zeigen, wie Nursulton Werbematerialien für das Event signiert, darunter die offiziellen Poster. Die Poster, auf denen auch Dan Hooker und andere Star-Kämpfer zu sehen sind, stellen den bevorstehenden kompromisslosen Kampf in den Mittelpunkt. Während der Veranstaltung fiel den Fans besonders auf, wie ruhig, konzentriert und mental bestens vorbereitet unser Landsmann wirkte.

Das Programm des Medientages umfasst wie üblich offizielle Auftritte der Kämpfer, das Vorbereiten von Fan-Souvenirs und Frage-und-Antwort-Runden mit internationalen Sportjournalisten.

Michael Page — eine der größten Herausforderungen in Ruziboevs Karriere

Das bevorstehende Duell zeichnet sich durch mehrere wichtige Aspekte aus:

  • Anthropometrischer Kampf: Beide Athleten gehören zu den größten Kämpfern ihrer Gewichtsklasse mit der größten Reichweite. Dies verspricht ein echtes Schachspiel in Bezug auf die Distanzkontrolle.

  • Stilistischer Kontrast: Michael Page hat sich während seiner langjährigen Karriere bei Bellator einen Namen durch seine Fähigkeit gemacht, Distanz zu halten, schnelle Konterangriffe zu starten und unvorhersehbare Bewegungen auszuführen. Nursulton ist ein universeller Athlet, der sowohl über schlagkräftige Knockout-Schläge als auch über effektive Bodenkontrolle und Aufgabegriffe verfügt.

  • Ranking und Perspektiven: Ein Sieg in diesem Kampf ebnet Ruziboev direkt den Weg in die Top-15-Rangliste seiner Gewichtsklasse.

Das Turnier in Frankreich beginnt am Abend des 5. September. Die Augen aller usbekischen MMA-Fans werden an diesem Tag auf das Oktagon in Paris gerichtet sein.

Was glauben Sie, mit welcher Taktik sollte Nursulton die Hürde des unorthodoxen Michael Page überwinden: den Kampf schnell auf den Boden verlagern oder ein offener Schlagabtausch im Stand? Hinterlassen Sie Ihre Meinung und Prognosen in den Kommentaren!

UFCMMANursulton RuziboevMichael PageParis
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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