Xiaomi stellt das neue faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold vor

·2·Technologie
Xiaomi stellt das neue faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold vor

Xiaomi hat offiziell das Design seines faltbaren Smartphones der neuen Generation, des Xiaomi 18 Fold, vorgestellt. Laut ixbt.com findet die vollständige Präsentation des Geräts am 7. September während der traditionellen Herbst-Veranstaltung neben anderen fortschrittlichen Flaggschiff-Geräten statt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Der Hersteller beschreibt die Konstruktion dieses Modells als einen völlig neuen Formfaktor namens mid-fold. Den offiziellen Bildern zufolge ist das Smartphone in einem auffälligen Rot gehalten und verfügt über einen 5,38-Zoll-Bildschirm an der Außenseite.

Technische Fähigkeiten und Kamerasystem

Die Diagonale des inneren, nicht faltbaren Hauptbildschirms beträgt 7,58 Zoll. Auf der Oberseite des Smartphone-Gehäuses befindet sich ein horizontal verlaufender Hauptkamerablock, der drei Objektive und einen Blitz enthält.

Spezialisten des renommierten Unternehmens Leica waren an der Entwicklung dieses optischen Systems beteiligt. Dies deutet darauf hin, dass das zukünftige Flaggschiff bei der mobilen Fotografie hohe Ergebnisse erzielen wird.

Neuer Prozessor und weitere Geräte

Zuvor hatte Xiaomi angekündigt, dass dieses neue Gerät das erste Smartphone sein wird, das auf einem speziell entwickelten System-on-Chip namens Xring O3 basiert. Experten beobachten genau, wie sich diese technologische Lösung auf dem Mobilfunkmarkt behaupten wird.

Es wird zudem erwartet, dass im Rahmen derselben Veranstaltung das erste Tablet mit demselben Prozessor, das Pad 9 Pro Max, vorgestellt wird. Die für den 7. September geplante Präsentation dürfte eine der größten und wichtigsten Veranstaltungen für Xiaomi werden.

XiaomiXiaomi 18 FoldSmartphoneFaltbares TelefonLeica
Zamin.uz zu Google hinzufügenLesen Sie «Zamin» auf Telegram!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

Kommentare 0

Ähnliche Nachrichten

Vivo V80 Lite 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorgestelltVivo V80 Lite 5G Smartphone mit 10 000 mAh Akku vorgestelltHeute, 13:25Vivo X500 Pro Max Flaggschiff: 144 Hz Display und einzigartige KamerafunktionenVivo X500 Pro Max Flaggschiff: 144 Hz Display und einzigartige KamerafunktionenHeute, 12:50Rekordverdächtiger 8000 mAh Akku in kompaktem Smartphone getestetRekordverdächtiger 8000 mAh Akku in kompaktem Smartphone getestetHeute, 11:59Astronautinnen arbeiteten fast sieben Stunden im freien WeltraumAstronautinnen arbeiteten fast sieben Stunden im freien WeltraumHeute, 11:23Xiaomi präsentiert neues Flaggschiff-Falt-SmartphoneXiaomi präsentiert neues Flaggschiff-Falt-SmartphoneHeute, 10:50Ladeleistungen der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe bekannt gegebenLadeleistungen der Samsung Galaxy S27 Flaggschiffe bekannt gegebenHeute, 10:20
AnzeigenPartnerschaft
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Erleichtert die Arbeit für Platzbetreiber
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Playmatch: Alle notwendigen Fußball-Services in einer App
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?
Wie werden Investitionsentscheidungen bei hoher Unsicherheit getroffen?

Meistgelesen Technologie nachrichten

Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Neuer bionischer Roboter mit künstlicher Haut in Peking vorgestellt
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Ein T-Shirt, das man einen Monat lang nicht waschen muss: Es enthält Gold (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Zahlung für iPhone führt zu Familientragödie (Video)
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Der Planet Erde ist zu einem riesigen Detektor für die Suche nach dunkler Materie geworden
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Roskosmos veröffentlicht Foto einer Sonnenfinsternis aus dem All
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Neue Fotos des aus dem Indischen Ozean geborgenen Starship veröffentlicht
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung veröffentlicht ein Update für das veraltete Galaxy S8 und Galaxy Note 8
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen
Samsung Galaxy S26 Ultra Verkaufszahlen übertreffen Erwartungen