Xiaomi stellt das neue faltbare Smartphone Xiaomi 18 Fold vor

Xiaomi hat offiziell das Design seines faltbaren Smartphones der neuen Generation, des Xiaomi 18 Fold, vorgestellt. Laut ixbt.com findet die vollständige Präsentation des Geräts am 7. September während der traditionellen Herbst-Veranstaltung neben anderen fortschrittlichen Flaggschiff-Geräten statt. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Der Hersteller beschreibt die Konstruktion dieses Modells als einen völlig neuen Formfaktor namens mid-fold. Den offiziellen Bildern zufolge ist das Smartphone in einem auffälligen Rot gehalten und verfügt über einen 5,38-Zoll-Bildschirm an der Außenseite.

Technische Fähigkeiten und Kamerasystem

Die Diagonale des inneren, nicht faltbaren Hauptbildschirms beträgt 7,58 Zoll. Auf der Oberseite des Smartphone-Gehäuses befindet sich ein horizontal verlaufender Hauptkamerablock, der drei Objektive und einen Blitz enthält.

Spezialisten des renommierten Unternehmens Leica waren an der Entwicklung dieses optischen Systems beteiligt. Dies deutet darauf hin, dass das zukünftige Flaggschiff bei der mobilen Fotografie hohe Ergebnisse erzielen wird.

Neuer Prozessor und weitere Geräte

Zuvor hatte Xiaomi angekündigt, dass dieses neue Gerät das erste Smartphone sein wird, das auf einem speziell entwickelten System-on-Chip namens Xring O3 basiert. Experten beobachten genau, wie sich diese technologische Lösung auf dem Mobilfunkmarkt behaupten wird.

Es wird zudem erwartet, dass im Rahmen derselben Veranstaltung das erste Tablet mit demselben Prozessor, das Pad 9 Pro Max, vorgestellt wird. Die für den 7. September geplante Präsentation dürfte eine der größten und wichtigsten Veranstaltungen für Xiaomi werden.