Der spanische Verteidiger Alvaro González, der beim saudi-arabischen Klub Al-Nassr an der Seite des legendären portugiesischen Stürmers Cristiano Ronaldo spielte, teilte interessante Erinnerungen. Wie Goal.com berichtet, betonte der erfahrene Spieler, dass sich die menschlichen Qualitäten des fünffachen Ballon d'Or-Gewinners abseits des Platzes stark von seiner Einstellung auf dem Spielfeld unterscheiden. Diese Einblicke sind bedeutend, da sie das wahre Wesen des Stars hinter verschlossenen Türen offenbaren. Dies berichtet Goal.com berichtet.

In einem Interview mit Radio MARCA sprach Alvaro González über seine Eindrücke aus der gemeinsamen Zeit mit Cristiano Ronaldo. Ihm zufolge wirkt der portugiesische Stürmer als einfacher und aufrichtiger Mensch, der seinen Teamkollegen stets helfen möchte. González fügte hinzu, dass diese Eigenschaft nicht nur von ihm selbst, sondern auch von anderen gemeinsamen Bekannten im Fußball bestätigt wurde.

Verwandlung auf dem Platz

Es wurde jedoch betont, dass sich Cristiano Ronaldo in dem Moment, in dem er die Kabine verlässt und den Platz betritt, in einen völlig anderen Menschen verwandelt. Laut Alvaro González wird der portugiesische Torjäger auf dem grünen Rasen zu einem wahren Wettkampftier, einem erbitterten Konkurrenten, der nach dem Sieg strebt. Sein unermüdlicher Arbeitseifer im Training und seine Intensität in den Zweikämpfen prägten die gesamte Mannschaft.

Der Verteidiger erinnerte sich daran, dass es im Training häufig zu harten körperlichen Zusammenstößen zwischen ihnen kam. Dennoch waren solche angespannten Situationen direkt nach dem Training vergessen und endeten damit, dass man gemeinsam im Whirlpool entspannte und scherzte. Dies trug dazu bei, ein gesundes Klima zwischen den Spielern aufrechtzuerhalten.

Historisches Erbe und zukünftige Meilensteine

Während der Saison 2022/23 bestritt das Duo insgesamt 11 Spiele in allen Wettbewerben und erzielte dabei 6 Siege. Der mittlerweile 41-jährige Cristiano Ronaldo, der noch bis Juni 2027 bei Al-Nassr unter Vertrag steht, steuert mutig auf den historischen Meilenstein von 1.000 Toren in seiner Profikarriere zu. Bisher hat er in 1.333 offiziellen Spielen 978 Tore erzielt.

Seinem ehemaligen Teamkollegen zufolge werden große Sportler wie Cristiano Ronaldo und Lionel Messi aufgrund ihrer unermüdlichen Arbeit und ihres Siegeswillens für immer in die Fußballgeschichte eingehen. Ihre professionelle Einstellung auf und neben dem Platz dient jungen Spielern weiterhin als wichtiges Vorbild.