Xiaomi veröffentlicht Smart Switch 2, der mit alter Verkabelung kompatibel ist

Xiaomi hat offiziell den Smart Switch 2 vorgestellt, ein Gerät der nächsten Generation zur Steuerung von Beleuchtungssystemen im Haus. Laut ixbt.com zeichnet sich das neue Produkt dadurch aus, dass es nicht nur in modernen Drei-Draht-Systemen, sondern auch in den in älteren Wohnungen üblichen Zwei-Draht-Stromnetzen erfolgreich installiert werden kann. Dies berichtet Nachrichtenquelle .

Der Einsatz solcher Technologien in Wohnungen mit alter Verkabelung war bisher oft mit Schwierigkeiten verbunden. Der Smart Switch 2 erkennt jedoch den Anschlusstyp eigenständig und wählt automatisch den passenden Betriebsmodus. Dadurch muss der Benutzer keine manuellen Einstellungen vornehmen, was den Installationsprozess erheblich vereinfacht.

Technische Daten und Sicherheit

Das Gerät ist je nach Bedarf in Versionen mit einer, zwei oder drei Tasten erhältlich. Die Frontplatte besteht aus Acrylglas und ist in Weiß und Grau verfügbar. Für das Gehäuse wurde feuerfestes Polycarbonat der Klasse V-0 verwendet, was die Brandsicherheit gewährleistet.

Die Ingenieure haben auch der Tastenkonstruktion besondere Aufmerksamkeit gewidmet. Die Tasten mit kurzem Hub und Silikonelementen arbeiten leiser als üblich, und unter jeder Taste befindet sich eine eigene Statusanzeige. Das integrierte Relais ist für bis zu eine Million Schaltzyklen ausgelegt, was eine hohe Langlebigkeit garantiert.

Smarte Funktionen und Steuerung

Die Schaltung des Geräts ist speziell für stromsparende LED-Lampen optimiert und hilft, deren Flackern zu verhindern. Zudem schaltet ein Überhitzungsschutzsystem die Stromzufuhr bei steigenden Temperaturen automatisch ab.

Das Modell Smart Switch 2 unterstützt die Xiaomi Mesh 2.0-Technologie, Remote-Software-Updates sowie die Steuerung über die Mi Home-App oder den Sprachassistenten Xiao Ai. Die Tasten können für einfaches Drücken, doppeltes Drücken und langes Drücken programmiert werden. Bei Bedarf können sie in einen vollständig kabellosen Modus versetzt werden, um statt des Lichts Smart-Home-Szenarien auszulösen.