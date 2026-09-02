TCL verklagt Samsung wegen gefälschter Mini LED-Fernseher

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TCL verklagt Samsung wegen gefälschter Mini LED-Fernseher

Ein Rechtsstreit ist zwischen großen Technologieunternehmen ausgebrochen, die weltweit führende Positionen innehaben. Laut ixbt.com hat TCL offiziell Klage gegen Samsung Electronics beim U.S. District Court für den südlichen Bezirk von Kalifornien eingereicht. Demnach wird der südkoreanische Tech-Gigant beschuldigt, Kunden in die Irre zu führen, indem er seine M-Serie-Fernseher des Jahres 2026 als Premium-Mini LED-Geräte vermarktet, obwohl diese nicht über die entsprechende Technologie verfügen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

TCL behauptet, dass Samsung ein günstigeres Basismodell mit Standard-LED-Display genommen und es als Mini LED-Gerät der neuen Generation auf den Markt gebracht hat. Diese Situation täuscht nicht nur die Verbraucher, sondern untergräbt auch den fairen Wettbewerb. Die Klageschrift besagt, dass Samsung seine günstigeren M-Modelle im März dieses Jahres auf den Markt brachte, wobei die Preise sogar unter denen der günstigsten echten Mini LED-Fernseher von TCL lagen.

Kampf um Wettbewerb und Marktanteile

Der Konflikt scheint durch die Verkaufszahlen der Unternehmen auf dem US-Markt begründet zu sein. Gerichtsunterlagen zufolge konnte TCL Samsung im Zeitraum von 2023 bis 2025 beim Verkauf von Mini LED-Fernsehern in den USA überholen. Dies lag daran, dass Samsung in diesem Zeitraum keine hochwertigen Mini LED-Produkte zu wettbewerbsfähigen Preisen liefern konnte.

Die Anwälte und Vertreter von TCL sind der Ansicht, dass Samsung die Nachfrage der Verbraucher nach hochwertigen Bildern und Mini LED-Technologie genutzt hat, um diesen Rückstand aufzuholen. Infolgedessen haben die falsch gekennzeichneten Produkte den Verkäufen, dem Ruf und den technologischen Errungenschaften von TCL ernsthaften Schaden zugefügt. TCL-Vertreter R. K. Harlan bezeichnete dies als einen bewussten Versuch, Verbraucher in die Irre zu führen.

Offizielle Positionen der Parteien

Derzeit beharren beide Seiten auf ihrem Standpunkt. Samsung Electronics erklärte in einer Stellungnahme, dass man sich entschieden gegen die Klage zur Wehr setzen werde. Das Unternehmen betonte sein volles Vertrauen in die Qualität seiner Produkte und die Genauigkeit ihrer Spezifikationen.

Dennoch fordert TCL gerichtlich eine Einschränkung oder ein vollständiges Verbot der Verwendung dieser Technologie durch Samsung sowie eine nicht näher bezifferte Entschädigung für entstandene Schäden. Dieser Prozess könnte ein wichtiges Präzedenzfall für den Schutz von Verbraucherrechten und die Gewährleistung der Genauigkeit technologischer Begriffe auf dem TV-Markt werden.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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