Xiaomi 18 Fold Flaggschiff: Die wichtigsten Vorteile des neuen Falt-Smartphones

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Xiaomi 18 Fold Flaggschiff: Die wichtigsten Vorteile des neuen Falt-Smartphones

Xiaomi-Gründer Lei Jun hat die wichtigsten Merkmale des kommenden Falt-Smartphones Xiaomi 18 Fold enthüllt. Wie IXBT.com berichtet, zieht das Gerät der neuen Generation mit seinem einzigartigen Bildschirm-Seitenverhältnis und leistungsstarken technischen Spezifikationen die Aufmerksamkeit der Nutzer auf sich. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

Das Flaggschiff, dessen offizielle Vorstellung für den 7. September geplant ist, wird mit einem horizontal ausgerichteten Kameramodul und einer lebendigen Farbpalette auf den Markt kommen. Laut Lei Jun besteht der Hauptvorteil des Geräts in dem 2:1-Seitenverhältnis sowohl des externen als auch des internen Bildschirms.

Komfort und Ergonomie

Dieses Format erleichtert die tägliche Nutzung erheblich. Insbesondere beim Lesen von Büchern ähnelt das Bild einer echten Buchseite, und beim Ansehen von Filmen gibt es keine großen schwarzen Balken auf dem internen Bildschirm. Zudem passen sich Dokumente an die Bildschirmkapazität an, was ständiges Zoomen überflüssig macht.

Auch die technischen Parameter des Geräts sind bemerkenswert. Das Xiaomi 18 Fold ist mit einem 5,38-Zoll-Außendisplay und einem 7,58-Zoll-faltbaren internen Bildschirm ausgestattet. Lu Weibing, Präsident der Xiaomi Group, ist der Ansicht, dass das Unternehmen den traditionellen Kompromiss zwischen Kompaktheit und dem Komfort eines großen Bildschirms, der lange Zeit eine Herausforderung für Falt-Smartphones darstellte, erfolgreich gelöst hat.

Leistung und neuer Prozessor

Das innovative Gadget wird voraussichtlich das erste Gerät sein, das auf der unternehmenseigenen Xring O3-Plattform läuft. In GeekBench 6-Tests erreichte dieser Prozessor 15.221 Punkte im Multi-Core-Test und übertraf damit die Vorgängergeneration um ganze 60 Prozent.

Der neue Chipsatz sorgt nicht nur für hohe Leistung, sondern auch für eine überlegene Energieeffizienz. Bei niedriger und mittlerer Auslastung reduziert der Prozessor den Energieverbrauch bei täglichen Aufgaben um 25 Prozent im Vergleich zur Vorgängergeneration.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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