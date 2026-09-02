Acer stellt neuen tragbaren Monitor mit vier Bildschirmen vor

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Acer stellt neuen tragbaren Monitor mit vier Bildschirmen vor

Auf der IFA 2026 in Berlin präsentierte Acer eine seiner innovativsten Entwicklungen: den PD163Q P3, einen faltbaren tragbaren Monitor mit vier Displays. Das Gerät wurde speziell für Profis entwickelt, denen auf ihrem Laptop-Bildschirm der Platz fehlt und die effizient in einer Multitasking-Umgebung arbeiten möchten. Es wird erwartet, dass dies ein wichtiger Schritt auf dem Markt für mobile Workstations sein wird. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut ixbt.com ermöglicht das auf der Messe vorgestellte neue Modell dem Benutzer dank seiner einzigartigen Konstruktion eine Vervierfachung des Arbeitsbereichs (4X Screen Space). Diese hohe Leistung wird durch die Verwendung mehrerer miteinander verbundener Bildschirme erreicht, während das Gerät gleichzeitig kompakt bleibt.

Technische Möglichkeiten und Komfort

Die Panels, die den Hauptteil des Geräts bilden, bestehen aus hochwertigen 15,6-Zoll Full HD-Bildschirmen. Dies bietet ausreichend Präzision und Komfort für tägliche Aufgaben, einschließlich der Arbeit mit komplexen Tabellen, Grafikeditoren und Textdokumenten.

Die Ingenieure haben auch an den Benutzerkomfort gedacht und den Anschluss der Monitore an einen PC so weit wie möglich vereinfacht. Den vorliegenden Informationen zufolge wird das gesamte System über ein einziges USB-C-Kabel angeschlossen, was zusätzliche Kabel und Adapter überflüssig macht.

Evolution und Perspektiven

Es ist erwähnenswert, dass dies nicht Acers erstes Experiment in diesem Bereich ist. Das Unternehmen hatte zuvor ein einfacheres PD163Q-Modell mit zwei 15,6-Zoll-Bildschirmen auf den Markt gebracht. Der neue PD163Q P3 ist die logische Fortsetzung dieser Generation und hebt das Potenzial tragbarer Monitore durch die Erhöhung der Bildschirmanzahl auf vier auf ein neues Niveau.

Bisher hat der Hersteller weder die genauen Preise noch die Veröffentlichungstermine oder die vollständigen technischen Spezifikationen dieses vielversprechenden Geräts bekannt gegeben. Dennoch ist das Interesse an diesem Gadget groß, und es wird erwartet, dass es bald seinen Platz auf dem Markt für mobile Workstations finden wird.

AcerMonitorIFA 2026TechnologieGadgets
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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