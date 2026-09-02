Oukitel WP600 mit zwei Lüftern und 10.000 mAh Akku vorgestellt

Laut Ixbt.com hat die Marke Oukitel offiziell das Smartphone Oukitel WP600 mit einzigartigen technischen Spezifikationen zusammen mit seinem neuen Modell WP70 Ultra vorgestellt. Das Gerät richtet sich an mobile Gamer und erregt Aufmerksamkeit, da es weltweit das erste Smartphone mit zwei integrierten Kühlventilatoren und einem modernen RGB-Beleuchtungssystem ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Obwohl das Oukitel WP600 auf Spiele spezialisiert ist, wurde als Hardware-Basis nicht der leistungsstärkste Flaggschiff-Prozessor gewählt, sondern die MediaTek Dimensity 8300 Plattform. Dennoch ist das Smartphone mit einem soliden technischen Ausstattungspaket versehen, um hohe Leistung und stabilen Betrieb zu gewährleisten.

Technische Möglichkeiten und Display

Das Smartphone verfügt über ein vergrößertes 6,8-Zoll-OLED-Display, wobei die Bildschirmauflösung das Full HD+ Format unterstützt. Zudem sorgt die Bildwiederholrate von 120 Hz für eine sehr flüssige Darstellung bei dynamischen Spielen und Anwendungen.

Der Arbeitsspeicher (RAM) des Geräts erreicht rekordverdächtige 24 GB. Dies ermöglicht das gleichzeitige Ausführen mehrerer anspruchsvoller Anwendungen und sorgt für einen flüssigen Spielbetrieb ohne Ruckler. Was die Kamerafunktionen betrifft, so ist das Smartphone mit einer 108-Megapixel-Hauptkamera ausgestattet.

Autonomie und Schutz

Einer der wichtigsten Aspekte für Gamer und aktive Nutzer ist der Akku. Das Gerät ist mit einem riesigen 10.000 mAh Akku ausgestattet, und für das schnelle Aufladen wird ein 45W-Ladegerät mitgeliefert.

Besonderes Augenmerk wurde auch auf die Sicherheit und Widerstandsfähigkeit des Gehäuses gelegt. Das Oukitel WP600 unterstützt moderne eSIM-Technologie und erfüllt den höchsten IP69K-Standard für Staub- und Wasserschutz. Derzeit hat der Hersteller noch keine Informationen zu Preis und Verkaufsstart des neuen Smartphones bekannt gegeben.