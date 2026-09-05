US-Stratosphärenballon überquert den Pazifik und liefert Internet in Japan

Das US-Unternehmen Sceye hat seine HAPS-Plattform für große Höhen erstmals in Asien getestet. Das am 9. August in New Mexico gestartete Gerät überquerte den Pazifischen Ozean, erreichte Japan in 13 Tagen und legte insgesamt fast 15.000 Kilometer zurück. Laut ixbt.com zielt dieses Projekt darauf ab, die Möglichkeiten der Bereitstellung mobiler Kommunikationsdienste aus der Stratosphäre praktisch zu erproben. Dies berichtet Ixbt.com berichtet.

In Japan wurde diese Plattform in Zusammenarbeit mit dem führenden Betreiber SoftBank eingesetzt. Das Gerät, das in einer Höhe von etwa 16,6 Kilometern operierte, blieb über sieben Tage im japanischen Luftraum. Während der Tests demonstrierte das HAPS eine bemerkenswerte Leistung und konnte seine Position in einem bestimmten Gebiet mit einer Abweichung von nur 5 Kilometern stabil halten.

Direkte Smartphone-Konnektivität und Testergebnisse

Die aerostatische Plattform war mit dem SceyeCELL-Telekommunikationssystem ausgestattet, das für die direkte Verbindung mit Standard-Mobilgeräten konzipiert ist. Während des Tests konnten sich Smartphones ohne spezielle Modifikationen über die SoftBank-Infrastruktur mit diesem System verbinden. Experten überprüften erfolgreich die Möglichkeiten für Textnachrichten, Sprachanrufe, Internetzugang und Online-Videostreaming.

Ein spezielles Sicherheits- und Warnsystem für den Einsatz bei schweren Notfällen wurde ebenfalls getestet. Laut Sceye werden solche Technologien in Zukunft ein wichtiger Schritt sein, um die Kommunikation auch unter extrem schwierigen Bedingungen unterbrechungsfrei zu gewährleisten.

Stratosphärisches Rechenzentrum und Zukunftspläne

Eine der wichtigsten technischen Errungenschaften dieses Tests ist, dass der Kern des Mobilfunknetzes und der Webserver erstmals direkt auf der Plattform in großer Höhe platziert wurden. Dadurch wurden Benutzeranfragen direkt in der Luft verarbeitet, ohne an ein entferntes Cloud-Rechenzentrum gesendet zu werden. Die durchschnittliche Latenz bei der Datenübertragung betrug 68 Millisekunden, was 40 Prozent unter den Werten herkömmlicher Cloud-Infrastrukturen liegt.

Neben Smartphones konnte die Plattform auch eine stabile Verbindung zu unbemannten Luftfahrzeugen herstellen. Das Unternehmen plant, in Zukunft ein einheitliches Kommunikationsnetz zu schaffen, das alle Arten von Geräten in verschiedenen Höhenlagen miteinander verbindet. HAPS fungiert als Zwischenglied zwischen Bodenstationen und Satelliten und arbeitet weit über Passagierflugzeugen, aber näher an den Nutzern als orbitale Geräte.

Nach Schätzungen von Sceye könnte eine voll funktionsfähige Plattform dieser Art in Zukunft ein Gebiet abdecken, das etwa 500 Bodenstationen entspricht. Nach dem erfolgreichen Abschluss der Tests in Japan kehrt der Aerostat derzeit über den Pazifik in die USA zurück.