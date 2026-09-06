Raumschiff kehrt aus dem Ozean zurück: Starship S40 erreicht TX-Basis

Das SpaceX Starship S40, das erfolgreich im Indischen Ozean wasserte und unerwartet intakt an der Wasseroberfläche blieb, wird zur Starbase in Texas zurückgebracht. Laut ixbt.com nähert sich die einzigartige maritime Expedition ihrem Ende, und das getestete Gerät soll am 8. Oktober dieses Jahres seine Basis erreichen. Dies berichtet die Nachrichtenquelle.

Dieses Raumschiff nahm aktiv am 13. Testflug im Juli teil. Experten betonen, dass dieses dreizehnte Debüt zu einem der erfolgreichsten Versuche in der Geschichte des Starship-Programms wurde. Während des Fluges durchquerte die Oberstufe erfolgreich die Atmosphäre, wobei alle sechs Triebwerke voll funktionsfähig blieben, und landete sehr sanft im Indischen Ozean.

Die größte Überraschung ereignete sich, nachdem das Schiff im Wasser gelandet war. Normalerweise plante SpaceX keine Bergung der Prototypen, doch die S40 explodierte nicht wie zuvor, sank nicht, behielt ihre Dichte bei und trieb weiter etwa 1.500 Kilometer vor der australischen Küste im Ozean.

Details der einzigartigen Rettungsaktion

Der unerwartete Zustand des schwimmenden Schiffes veranlasste die Ingenieure des Unternehmens, eine ungewöhnliche Rettungsaktion zu starten. Zunächst näherte sich das Schiff Go Australis dem Starship, später schlossen sich auch die Schiffe Normand Ranger und Skimmer Tide erfolgreich dem Prozess an.

Derzeit wurde die Aufgabe, das wertvolle Gerät an den Bestimmungsort zu liefern, dem Schiff Boskalis Forte übertragen. Dieses große Schiff umrundet den afrikanischen Kontinent und bewegt sich über den Atlantischen Ozean in Richtung Brownsville, Texas, USA.

Einzigartige Gelegenheit für Ingenieure

Wenn es keine Änderungen am festgelegten maritimen Zeitplan gibt, wird diese einzigartige Transportreise der S40 in der zweiten Oktoberwoche enden. Nach der Ankunft in der Starbase werden die SpaceX-Ingenieure zum ersten Mal in der Geschichte die Gelegenheit haben, ein Raumschiff, das den Weltraum erobert hat und zurückgekehrt ist, aus nächster Nähe und umfassend zu untersuchen.

Diese Untersuchungen werden als wichtiger Schritt zur Erhöhung der Sicherheit künftiger Starship-Flüge und zur weiteren Verbesserung der Konstruktion zukünftiger Raumfahrzeuge dienen.