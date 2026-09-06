Ein Kryptowährungsinvestor hat aufgrund einer Sicherheitslücke bei der Nutzung eines KI-Dienstes über 2,1 Millionen Dollar verloren. Dieser von The Crypto Times hervorgehobene Vorfall zeigt erneut, wie wichtig die strikte Einhaltung von Cybersicherheitsregeln bei der Nutzung moderner Technologien und neuronaler Netze ist. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Laut The Crypto Times, die sich auf Daten des Blockchain-Forschers VAL stützt, ereignete sich der Notfall mit dem erheblichen finanziellen Verlust am 12. Juni 2026. Das Opfer, auf dem sozialen Netzwerk X (ehemals Twitter) als Alex bekannt, stellte ChatGPT auf Russisch die Anfrage, wo man sFLR-Token des Flare-Ökosystems in WFLR-Token tauschen könne.

Unter den Antworten des neuronalen Netzes befand sich ein Link, der zu einer täuschend echten Kopie des bekannten Krypto-Dienstes Sceptre führte. Das Opfer verband sein Krypto-Wallet mit dieser Ressource und unterzeichnete einen „unlimited approve“-Vertrag, der dem Smart Contract das Recht einräumt, Token zu verwalten, ohne jede einzelne Transaktion bestätigen zu müssen.

Bewegung der gestohlenen Gelder und Versuche, Spuren zu verwischen

Wenige Sekunden später nutzten die Kriminellen die transferFrom-Funktion, um etwa 1,9 Millionen FXRP-Token vom Konto des Nutzers abzuheben. Basierend auf dem damaligen Marktwert entsprachen die gestohlenen Vermögenswerte etwa 2,1 Millionen Dollar oder fast 180 Millionen Rubel. Schätzungen zufolge entsprach das Volumen der gestohlenen Token 1,3 Prozent der gesamten im Umlauf befindlichen FXRP-Menge.

Zur Information: Der FXRP-Token ist ein spezieller Vermögenswert, der für die Nutzung im Flare DeFi-Ökosystem auf Basis von XRP geschaffen wurde. Laut ersten Untersuchungen des Blockchain-Forschers VAL wurden über die mit diesem Angriff verbundene Infrastruktur insgesamt mehr als 2,2 Millionen Dollar entwendet.

Der Experte konnte die weitere Bewegung eines Teils der gestohlenen Kryptowährung nachverfolgen. Ihm zufolge wurden die illegal erlangten Gelder über Plattformen wie OpenOcean in DAI- und Ethereum-Token getauscht und anschließend auf mehrere verschiedene Wallets verteilt. Um ihre Spuren zu verwischen, leiteten die Kriminellen einen Teil der gestohlenen Gelder, konkret 50 ETH, an den Dienst Tornado Cash weiter, was die Nachverfolgung nachfolgender Transaktionen erheblich erschwerte.

Appell des Opfers und Schlussfolgerungen

Nach dem Vorfall veröffentlichte das Opfer Informationen zu den Transaktionen und Wallet-Adressen in der Hoffnung, die gestohlenen Gelder wiederzufinden. Andere Betrüger nutzten dies jedoch aus und kontaktierten das Opfer mit dem Versprechen, die Kryptowährung gegen eine Gebühr zurückzugeben. Alex forderte andere Nutzer auf, solchen verdächtigen Angeboten keinesfalls zu vertrauen.

Nach dem Vorfall sandte der Forscher VAL ähnliche Anfragen in mehreren Sprachen an ChatGPT, konnte den exakt gleichen gefälschten Link jedoch nicht erneut abrufen. Es bleibt unklar, wie die betrügerische Ressource in die Antworten des neuronalen Netzes gelangen konnte.