Lenovo stellt das ultradünne und leichte Notebook ThinkBook 14x Gen 2 vor

Laut Ixbt.com hat Lenovo, einer der führenden Akteure auf dem Technologiemarkt, offiziell sein neues Produkt vorgestellt — das Modell ThinkBook 14x Gen 2. Mit einem Einstiegspreis von 1000 USD hat dieses Gerät die Aufmerksamkeit von Technikbegeisterten durch sein ultradünnes Gehäuse, einzigartige Designlösungen und hohe Leistung auf sich gezogen. Dies berichtet Ixbt.com berichtet .

Auf dem modernen Markt schätzen Nutzer nicht nur leistungsstarke, sondern auch mobile Computer, die jederzeit bequem mitgeführt werden können. Dieses Modell wurde genau für diese Anforderungen entwickelt und zeichnet sich unter den in Serie gefertigten Geräten durch sein Gewicht und seine Dicke aus.

Technische Möglichkeiten und Display

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Geräts sind seine Abmessungen. Das Notebook, das nur 12,9 Millimeter dick ist, ist mit einem 14-Zoll-Bildschirm ausgestattet und wiegt insgesamt nur 990 Gramm. Obwohl es dünnere experimentelle Modelle auf dem Markt gibt, ist es bezeichnend, dass die Spezialisten von Lenovo dies bei einem voll funktionsfähigen Serienmodell erreicht haben.

Auch beim äußeren Erscheinungsbild gibt es interessante Änderungen. Das Notebook verfügt über abgeschrägte Seitenkanten, was für mobile Computer ein eher ungewöhnliches Design darstellt. Gleichzeitig wurden in den Bereichen, in denen sich die Schnittstellenanschlüsse befinden, spezielle Aussparungen vorgenommen, die sowohl ästhetische als auch praktische Funktionen erfüllen.

Leistung und Stromversorgung

Wie Ixbt.com berichtet, basiert das Gerät auf Intel Core Series 3 Prozessoren. Dies sorgt für eine hohe Geschwindigkeit bei der Arbeit mit modernen Anwendungen und erhöht gleichzeitig die Energieeffizienz erheblich. Dank dieser Prozessorgeneration wird eine lange Akkulaufzeit des Notebooks erwartet.

Auch die Speicherkapazitäten entsprechen voll und ganz den modernen Anforderungen. Je nach Bedarf können Käufer Konfigurationen mit bis zu 32 GB RAM und einer SSD mit einer Kapazität von bis zu 2 TB wählen.

Auch beim Display gibt es eine Auswahl: Je nach gewählter Modifikation werden Kunden ein 120 Hz 2.8K OLED-Display oder ein 1200p IPS-Display angeboten. Das Notebook ist zudem mit einem 54,7 Wh oder 65 Wh Akku ausgestattet.

Nach Angaben des Herstellers soll das neue Gerät noch in diesem Monat in den Handel kommen. Solche leichten und leistungsstarken Notebooks sind auch für Technikbegeisterte und Fachleute in Usbekistan stets von Bedeutung.