Gebrochene Vereinbarung: Bektemir Meliqo‘ziyev startet offenen Aufstand gegen WBA und Munguia!

Der usbekische Profi-Boxstar und Olympiamedaillengewinner Bektemir Meliqo‘ziyev hat scharfen und kompromisslosen Protest gegen die jüngsten Entscheidungen der World Boxing Association (WBA) und des Promoters Golden Boy Promotions eingelegt. Der usbekische Kämpfer, der sich den Status des offiziellen Pflichtherausforderers für den WBA-Titel erkämpft hat, deckte offen auf, dass die Führung der Organisation ihre eigenen Regeln nicht befolgt, während der amtierende Champion Jaime Munguia sich darauf vorbereitet, gegen einen unbekannten Gegner zu kämpfen, der nicht einmal in den Top 15 gelistet ist, anstatt gegen ihn anzutreten.

„Regeln werden beiseitegeschoben, wenn es um uns geht“: Eine offene Erklärung von Bektemir

Bektemir Meliqo‘ziyev wandte sich auf seiner Instagram-Seite an seine Fans und erklärte, dass seine Geduld am Ende sei:

12 Kämpfe und 4 Qualifikationserfolge: Unser Landsmann erinnerte daran, dass er 12 Mal unter der WBA-Flagge in den Ring gestiegen ist, 4 Eliminator-Kämpfe gewonnen hat und den Status des Pflichtherausforderers durch jahrelange harte Arbeit erreicht hat;

Die Bitte, Munguia den Vortritt zu lassen, und das Versprechen: „Die WBA und Golden Boy versprachen mir, dass mein nächster Kampf definitiv um die Meisterschaft gehen würde. Sie baten mich, Jaime Munguia den Vortritt zu lassen, und sagten, mein nächster Kampf wäre um den Titel. Jetzt, wo wir an der Reihe sind, werden die Regeln wieder beiseitegeschoben“, schrieb der Boxer verbittert;

Wahl eines Gegners außerhalb der Rangliste: Dass Munguias nächster Kampf gegen den Amerikaner Kevin Newman geplant ist, der nicht einmal in den Top 15 der WBA-Rangliste steht, hat zu berechtigten Einwänden des offiziellen Herausforderers geführt.

Manöver der Promoter: Warum wurde der Plan „Mexiko gegen den Rest der Welt“ gebrochen?

Dieser Meisterschaftskampf sollte eigentlich einer der größten Boxabende des Herbstes werden:

Eine gescheiterte Vereinbarung: Gemäß den ursprünglichen Plänen sollte Meliqo‘ziyev bei einer Boxshow unter dem Motto „Mexiko gegen den Rest der Welt“ gegen Jaime Munguia um den WBA-Gürtel kämpfen;

Der Resendiz-Faktor und die Planänderung: Da Munguia im Mai seinen offiziellen Titel gegen Armando Resendiz verteidigte, nutzten die Promoter die Situation, um einen einfacheren und sichereren Zwischenkampf für Munguia zu wählen;

Wie lange muss man noch warten?: Infolge dieser Politik wird der wahre Pflichtherausforderer Bektemir Meliqo‘ziyev erneut für unbestimmte Zeit von einer Meisterschaftschance ferngehalten.

„Es wäre das Highlight des Abends Canelo gegen Mbilli gewesen“: Bektemirs feste Forderung

Nach Meinung unseres Landsmanns ist ein Aufeinandertreffen mit Munguia die logischste und unterhaltsamste Lösung für das moderne Boxen:

Zusammenprall aggressiver Stile: Da sowohl Munguia als auch Meliqo‘ziyev im Ring kompromissloses, aktives und aggressives Boxen zeigen, wird dieses Duell zwangsläufig zu einem feurigen Kampf, den die Fans so schnell nicht vergessen werden;

Das ideale Paar für große Abende: Bektemir merkte an, dass dieser Kampf das Hauptereignis auf der Card von Canelo gegen Mbilli oder jeder anderen Mega-Show als wahre Rivalität zwischen der usbekischen und der mexikanischen Boxschule hätte sein können;

„Jetzt bin ich an der Reihe“: „Ich respektiere jeden Boxer, aber jetzt bin ich an der Reihe. Durch meine harte Arbeit habe ich diese Chance voll und ganz verdient“, schloss der usbekische Krieger.

Was glauben Sie, warum die WBA-Organisation und die Promoter von Bektemir Meliqo‘ziyevs rechtmäßigen Meisterschaftskampf künstlich verzögern – hat das Team von Munguia Angst vor Bektemirs hartem Schlag? Wenn dieser Kampf organisiert wird, kann Bektemir den mexikanischen Champion besiegen? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!