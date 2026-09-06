„Wir haben die Niederlage nicht verdient!“: Frank Lampard nach Pleite gegen City fassungslos

Im Rahmen des 3. Spieltags der englischen Premier League traf der amtierende Meister Manchester Cityauf Coventry, das auf dem Platz echten Charakter zeigte, aber eine schmerzhafte 0:1-Niederlage hinnehmen musste. Der Trainer des Teams, der legendäre Frank Lampard, der mit dem Aufsteiger in die Eliteklasse zurückgekehrt ist, verbarg trotz der Niederlage nicht seine Zufriedenheit über den Mut und das abgeklärte Spiel seiner Schützlinge gegen einen starken Gegner. Nach drei Niederlagen in Folge ohne einen einzigen Punkt ist das Team jedoch auf den letzten Tabellenplatz abgerutscht.

„Wir hätten einen Punkt verdient gehabt“: Lampards schmerzhaftes Statement

In einem Interview mit der BBC sprach der Coventry-Trainer wehmütig über das ungerechte Ergebnis im Duell gegen den Favoriten:

Eine Leistung, die keine Niederlage gegen City verdient hatte: „Wir haben die Niederlage gegen City absolut nicht verdient. Mein Team hat im Laufe des Spiels immer besser ins Spiel gefunden und mutiger agiert“, sagte Lampard;

Harte Arbeit und Gefahr durch den Gegner: „Natürlich hatte der Gegner auch gefährliche Situationen, aber unsere Spieler haben defensiv wie offensiv ein enormes Pensum absolviert;“

Der Schmerz über den Punktverlust: „Ich bin gerade sehr enttäuscht, weil wir das Ergebnis, das wir auf dem Platz verdient hätten – mindestens einen Punkt – nicht erreicht haben.“

Die Gelassenheit des Debütanten und das einzige Tor von City

Das Duell gegen die Stars von Pep Guardiola verlief in Bezug auf die Zweikämpfe deutlich intensiver als erwartet:

Selbstbewusster und furchtloser Fußball: Die Schützlinge von Frank Lampard zeigten keine Angst vor den Weltklasse-Stars des Gegners und organisierten eine disziplinierte Defensive sowie gefährliche Konter;

Das letzte Wort der Klasse: Manchester Citytat sich schwer, die spielerische Überlegenheit in Tore umzumünzen, nutzte jedoch eine der wenigen gefährlichen Chancen eiskalt zum knappen 0:1-Sieg.

0 Punkte aus 3 Spielen: Sorgen auf Platz 20

Ergebnistechnisch ist Coventry zum Saisonstart in eine sehr schwierige Lage geraten:

3 Niederlagen in Folge: Der Aufsteiger verlor alle drei Auftaktspiele der Premier League und legte damit den unglücklichsten Start im Wettbewerb hin;

Unter den Außenseitern: Das Team von Lampard, das noch keinen Punkt holen konnte, belegt aufgrund der Tordifferenz den letzten – 20. – Tabellenplatz;

Eine harte Saison für Lampard: Experten betonen, dass trotz des ansehnlichen Fußballs von Coventry eine gute Leistung allein in der Eliteklasse nicht ausreicht, um Punkte zu sammeln, und dass Lob ohne Ergebnisse das Team in den Abstiegskampf ziehen könnte.

Glauben Sie, dass Frank Lampard Coventry in der Premier League halten kann, oder sind 0 Punkte aus 3 Spielen ein Vorbote für den direkten Wiederabstieg in die Championship? Macht die Leistung des Debütanten gegen City den Fans Hoffnung? Schreiben Sie Ihre Meinung in die Kommentare!