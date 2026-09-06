Google Pixel 11 Pro übertrifft iPhone 17 Pro bei der Akkulaufzeit

Google hat bei seinen neuen Flaggschiff-Geräten bedeutende Fortschritte in Bezug auf Energieeffizienz und Akkulaufzeit erzielt. Laut ixbt.com zeigt das Google Pixel 11 Pro der neuen Generation trotz seiner kompakten Größe eine beeindruckende Akkuleistung und konnte seine Hauptkonkurrenten übertreffen. Dies berichtet Ixbt.com .

Detaillierte Testergebnisse von GSM Arena zeigen, dass das kleinere Google Pixel 11 Pro in den Tests nicht nur seinen Vorgänger, sondern auch eine Reihe beliebter Konkurrenten bei der Laufzeit übertraf. Insbesondere schaffte es das kleine „Pixel“ auf 15 Stunden und 38 Minuten Betriebszeit mit einer Ladung.

Vergleiche und Hauptergebnisse

Zum Vergleich: Das im letzten Jahr erschienene Pixel 10 Pro hielt bei ähnlichen Tests nur 12 Stunden und 5 Minuten durch. Das größere Modell der Serie, das Pixel 11 Pro XL, erreichte ein Ergebnis von 16 Stunden und 45 Minuten. Interessanterweise konnte das kompaktere Pixel 11 Pro bei der Akkulaufzeit sogar das iPhone 17 Pro knapp übertreffen.

Gleichzeitig betonen Experten, dass die wahre Hauptkonkurrenz für Google das iPhone 18 Pro Modell sein wird, dessen Vorstellung in den kommenden Tagen erwartet wird. Bemerkenswert ist auch, dass das neue Gerät das Flaggschiff Samsung Galaxy S26 in den Tests mit geringem Abstand übertraf.

Ladegeschwindigkeit und Funktionen

Während bei der Akkulaufzeit ein großer Sprung zu verzeichnen ist, sieht es bei der Ladegeschwindigkeit etwas anders aus. Die Ladeleistung des kleinen Pixel 11 Pro unterscheidet sich nicht wesentlich von seinem Vorgänger, während das Pixel 11 Pro XL Modell deutlich schneller lädt als das alte Pixel 10 Pro XL.

Der Hauptgrund dafür ist die Verwendung eines 30W-Ladeadapters. Dadurch kann das neue kompakte Gerät im Extreme-Modus in nur einer halben Stunde auf 59 Prozent geladen werden. Eine vollständige Aufladung von null auf 100 Prozent dauert insgesamt 1 Stunde und 20 Minuten.