Der Cheftrainer des FC Barcelona, Hans-Dieter Flick, ist äußerst zufrieden mit der Leistung und Professionalität des erfahrenen Mittelfeldspielers Rodri, der im Sommertransferfenster von Manchester Cityzum Verein stieß. Laut Berichten der renommierten spanischen Zeitung „El Pais“ hält der deutsche Taktiker nach dem Training regelmäßig vertrauliche Vier-Augen-Gespräche mit dem spanischen Star ab. Rodri ist nicht nur zum zentralen Dirigenten der Katalanen auf dem Platz geworden, sondern hat sich in kürzester Zeit auch als eine der wichtigsten Führungspersönlichkeiten in der Kabine etabliert.

Die geheimnisvollen 5 Minuten im Training: Was wurde vor dem Spiel gegen Valencia besprochen?

Die spanische Presse enthüllte die interessantesten Details der engen Zusammenarbeit zwischen Flick und Rodri:

Privater Dialog an der Seitenlinie: Vor dem La-Liga-Spiel gegen Valencia, während der Rest der Mannschaft Torschüsse trainierte, führten Flick und Rodri ein etwa fünfminütiges privates Gespräch am Spielfeldrand;

Perfektionierung des Pressingsystems: Journalisten berichten, dass der Trainer die aggressive Pressing-Philosophie des Teams gezielt um Rodris Bewegungen und seine Balleroberungsfähigkeiten herum aufbaut;

Schüsse aus der Distanz: Flick hat Rodri die Aufgabe übertragen, die Mittelfeldspieler dazu zu ermutigen, häufiger aus der Distanz zu schießen und Angriffe entschlossener abzuschließen.

Der neue Kapitän in der Kabine: Manchester CitySchule und Führungsgeist

Rodri, der unter Pep Guardiola zum weltbesten defensiven Mittelfeldspieler aufstieg, hat seinen Einfluss im Camp Nou schnell geltend gemacht:

Trainer auf dem Platz: Der Trainerstab sieht ihn nicht nur als einfachen Spieler, sondern als die „rechte Hand“ des Trainers auf dem Feld;

Ideales Vorbild für die Jugend: Die Publikation betont, dass Rodris Gelassenheit, seine enorme internationale Erfahrung und sein taktisches Verständnis eine große Schule für die junge Generation der Katalanen sind;

Autorität in der Kabine: In kürzester Zeit ist er zu einer der entscheidenden Figuren geworden, wenn es darum geht, die Stimmung im Team zu steuern und die Spieler in kritischen Momenten zu vereinen.

Glauben Sie, dass Rodri den FC Barcelona zu Titeln in der La Liga und der Champions League führen kann? Ist Hans-Dieter Flicks Entscheidung, die Taktik um Rodri herum aufzubauen, der richtige Weg, um die alte Stärke der Katalanen zurückzubringen? Teilen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren!