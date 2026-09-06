Schreckliches Feuer bei einer Hochzeit im Kongo: 22 Menschen gestorben

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Schreckliches Feuer bei einer Hochzeit im Kongo: 22 Menschen gestorben

In Kinshasa, der Hauptstadt der Demokratischen Republik Kongo, brach während einer Hochzeitsfeier ein schweres Feuer aus, das mehr als 20 Menschen das Leben kostete.

Die Tragödie ereignete sich am 5. September in einem der Festsäle in der Gemeinde Lingwala. Ersten Informationen zufolge kamen bei dem Brand mindestens 22 Menschen ums Leben, viele weitere wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht.

Der lokale Beamte Norber Mushiga Nzindula teilte mit, dass die Evakuierung der Gäste aus dem Saal während des Feuers zu einem ernsten Problem wurde, da das Gebäude nur über einen einzigen Ausgang verfügte.

Berichten zufolge verhinderte der schmale Ausgang, dass die Menschen gleichzeitig entkommen konnten. Zudem verschlimmerten der durch das Feuer entstandene dichte Rauch und die Panik unter den Menschen die Situation erheblich.

Die genaue Brandursache ist noch nicht bekannt. Die zuständigen Behörden haben Ermittlungen zu dem Vorfall eingeleitet.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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