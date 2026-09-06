Apple hat den Preis des Polishing Cloth halbiert, aber die Qualität hat nachgelassen

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Apple hat den Preis des Polishing Cloth halbiert, aber die Qualität hat nachgelassen

Apple hat den Preis für das beliebte Polishing Cloth zur Bildschirmreinigung unerwartet halbiert. Laut ixbt.com verbirgt sich hinter der Preissenkung jedoch eine deutliche Verschlechterung der Produktqualität. Dies berichtet Ixbt.com Nachrichten.

Zur Erinnerung: Das Tuch stand ursprünglich wegen seines Preises von 20 US-Dollar in der Kritik. Viele Technik-Enthusiasten hielten den hohen Preis für ein einfaches Reinigungstuch für unverständlich.

Unterschiede in Qualität und Gewicht

Es wurde bekannt, dass die neue Version des Reinigungstuchs 10 Dollar kostet. Dennoch hat der Autor des Kanals Snazzy Labs das Produkt getestet und festgestellt, dass es sich grundlegend von der Originalversion unterscheidet. Makroaufnahmen zeigen deutlich, dass die Struktur des Gewebes völlig anders ist.

Den Testergebnissen zufolge wiegt das neue Tuch nur 7 Gramm. Zum Vergleich: Die Originalversion des Tuchs wog 12 Gramm.

Praktische Mängel

Die Änderungen in Gewicht und Struktur haben sich auch negativ auf die Hauptfunktion des Produkts ausgewirkt. Es zeigt sich, dass das neue Reinigungstuch Schmutz und Flecken auf Displays nicht mehr so gut entfernen kann wie zuvor.

Zudem fehlt ihm im Gegensatz zur Vorgängerversion die wasserabweisende Eigenschaft. Dies erschwert die Reinigung von Glasoberflächen erheblich.

Experten sind der Meinung, dass Apple den Preis nicht wirklich gesenkt, sondern unter dem alten Namen ein völlig anderes und minderwertigeres Produkt eingeführt hat. Infolgedessen erhalten Nutzer ein Zubehörteil von geringerer Qualität zu einem günstigeren Preis.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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