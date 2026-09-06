Luftfahrtnavigation ohne GPS in den USA getestet

Die Defense Innovation Unit (DIU) des US-Verteidigungsministeriums hat wichtige Tests des Navigationssystems MagNav, das ohne Satellitensignale funktioniert, erfolgreich abgeschlossen. Laut ixbt.com flog eine Embraer 170 über vier Stunden lang über dem Pazifik, ohne GPS zu verwenden, was einen neuen Meilenstein für die Flugsicherheit darstellt. Dies berichtet berichtet von.

Während des Testflugs legte das Flugzeug die Strecke von der Region Puget Sound bei Seattle bis in den Süden Alaskas und zurück zurück. Der Flug dauerte 4 Stunden und 23 Minuten, wobei die Navigationsdaten in Echtzeit auf Standard-Tablets der Crew übertragen wurden.

Wie MagNav funktioniert und seine Vorteile

Diese Technologie basiert auf dem natürlichen Magnetfeld der Erde. Das MagNav-System nutzt hochempfindliche Quanten-Magnetsensoren, die geringfügige Schwankungen im Magnetfeld erfassen, die mit den einzigartigen Eigenschaften der Erdkruste zusammenhängen. Die gewonnenen Daten werden mit einer vorbereiteten Magnetkarte abgeglichen, um die genauen Koordinaten des Flugzeugs zu bestimmen.

Die Entwickler geben an, dass die Nutzung der magnetischen Navigation die Genauigkeit der Positionsbestimmung im Vergleich zu herkömmlichen Backup-Methoden um 89 Prozent erhöht hat. Der Hauptvorteil der Technologie besteht darin, dass sie weder Satelliten noch bodengestützte Navigationsstationen benötigt.

Zukünftige Pläne und Perspektiven

In einer Zeit, in der GPS-Signale künstlich gestört oder manipuliert werden können, lässt sich das Magnetfeld der Erde nicht einfach abschalten. Dies ist besonders relevant bei Flügen über Ozeane und in abgelegenen Gebieten mit begrenzten Orientierungspunkten.

Das 2024 in den USA gestartete MagNav-Programm ist Teil der Transition of Quantum Sensing-Initiative, deren Prototyp von Honeywell Aerospace entwickelt wird. In der nächsten Phase soll das System an der Boeing C-17 Globemaster III, einem schweren militärischen Transportflugzeug der US Air Force, getestet werden.

Experten glauben, dass diese magnetische Navigation in Zukunft als zusätzliche Backup-Quelle für Regionen dienen könnte, in denen Satellitensysteme unzuverlässig arbeiten. Zudem wird erwartet, dass die Technologie angesichts zunehmender Signalmanipulationen auch in der zivilen Luftfahrt Anwendung finden wird.