Apple wird voraussichtlich sein erstes faltbares Telefon vorstellen

Vor der bevorstehenden Präsentation von Apple wurden Informationen über neue Geräte veröffentlicht, die in der Technologiewelt für großes Interesse sorgen. Laut dem Bloomberg-Analysten und renommierten Insider Mark Gurman bereitet sich der Tech-Gigant darauf vor, sein erstes faltbares Smartphone sowie Flaggschiffe der neuen Generation zu präsentieren. Diese Geräte könnten für Fans der Marke eine lang ersehnte Wende bedeuten. Dies berichtet Nachrichtenquelle Ixbt.com.

Laut Ixbt.com soll das erste faltbare Smartphone von Apple den Namen iPhone Duo tragen. Dieses neue Gerät ist von großer Bedeutung für den Markt, markiert den offiziellen Einstieg des Unternehmens in den Markt für faltbare Gadgets und dürfte das bestehende Wettbewerbsumfeld drastisch verändern.

Der Insider betont, dass der Einstiegspreis des iPhone Duo bei etwa 2000 USD liegen wird. Damit ordnet Apple dieses faltbare Smartphone in die Kategorie der teuersten und hochwertigsten Premium-Modelle seines Sortiments ein.

Die Top-Konfiguration des Geräts soll mit 2 TB internem Speicher ausgestattet sein. Der Preis für diese maximale Version soll bis zu 3000 USD erreichen, was es zu einem der teuersten in Serie gefertigten Smartphones auf dem Markt macht.

iPhone 18 Pro Modelle erhalten neue Funktionen

Neben dem faltbaren Smartphone enthüllte der Insider auch wertvolle Informationen zu den kommenden Flaggschiffen. Insbesondere die zukünftigen Modelle iPhone 18 Pro und iPhone 18 Pro Max werden deutlich aktualisiert.

Berichten zufolge werden diese Flaggschiffe über ein verkleinertes und weiter verbessertes Dynamic Island-Element verfügen. Die neue Technologie ermöglicht die gleichzeitige Ausführung von drei Prozessen anstelle von zwei.

Darüber hinaus werden die Smartphones der neuen Generation mit fortschrittlicher Hardware und Software auf professionellem Niveau ausgestattet sein. Diese Änderungen zielen insbesondere darauf ab, die Kamerafunktionen weiter zu verbessern.

Um einen stabilen Betrieb der Geräte zu gewährleisten, wird auch das moderne Dampfkammer-Kühlsystem (Vapor Chamber) modernisiert. Dies verhindert Überhitzung bei leistungshungrigen Aufgaben.