Handelskrieg in neuer Phase: Trump beschränkt Importe aus Kanada und führt 50%-Zölle ein

Die wirtschaftliche Konfrontation zwischen den beiden großen Wirtschaftspartnern auf dem nordamerikanischen Kontinent, den USA und Kanada, hat sich drastisch verschärft. Am Dienstag unterzeichnete der US-Präsident Donald Trump eine Reihe neuer Dekrete, die den Import von Motorrädern, Mopeds, alkoholfreiem und alkoholischem Bier, Wein, Spirituosen sowie einer Reihe von Lebensmittelrohstoffen aus Kanada vollständig verbieten. Darüber hinaus führt das offizielle Washington ab dem 15. September zusätzliche Zölle von 50 % auf viele kanadische Industrie- und Konsumgüter ein und ordnete den vollständigen Ausschluss des Nachbarlandes vom US-Beschaffungssystem an, das jährlich über 50 Milliarden Dollar umfasst. Warum hat das Weiße Haus solch drastische Maßnahmen ergriffen, was steht noch auf Trumps „schwarzer Liste“ und wie hatte Kanada zuvor auf die USA reagiert? Am Ende des Artikels erläutern wir die Hintergründe – das genaue Datum des Inkrafttretens des Embargos, die unerwartet von Zöllen befreiten Waren und alle Details zur Zukunft des bilateralen Handelskrieges.

Vollständiges Embargo und 50%-Zölle: Produkte unter dem Verbot

Laut einem offiziellen Dokument auf der Website des Weißen Hauses schließt sich der US-Markt für eine Reihe beliebter kanadischer Produkte:

Motorräder und Mopeds: Der Import von Motorrädern und Mopeds mit einem Hubraum von mehr als 800 Kubikzentimetern in die USA ist verboten;

Alkoholische und alkoholfreie Getränke: Die Verbotsliste umfasst normales und alkoholfreies Bier, Apfelwein, Weine sowie alle Arten von hochprozentigen alkoholischen Getränken;

Lebensmittelrohstoffe: Rohstoffe wie Molke, Rohrzucker und Melasse unterliegen ebenfalls einem vollständigen Embargo;

Neue 50%-Zölle ab dem 15. September: Die Präsidentschaftsverwaltung hat einen zusätzlichen Zoll von 50 % auf Käse, Stahl, Aluminium, Papier, Möbel, Beleuchtungskörper und verschiedene andere Industrieprodukte aus Kanada festgelegt;

Gefahr für Automobile bleibt bestehen: Ein Sprecher des Weißen Hauses teilte mit, dass Trumps Plan, auch auf kanadische Pkw und Lkw einen Zoll von 50 % zu erheben, weiterhin in Kraft bleibt.

„Diese drastische Entscheidung unsererseits ist eine direkte und klare Antwort auf die ungerechtfertigten neuen Zölle, die Kanada gegen amerikanische Exporte verhängt hat“, betonte ein Sprecher der Verwaltung des Weißen Hauses.

50-Milliarden-Dollar-Schlag und Kanadas 20-Milliarden-Zölle

Die wirtschaftliche Konfrontation zwischen den beiden Ländern eskalierte nach dem Abbruch der Verhandlungen:

Ausschluss von öffentlichen Aufträgen: Auf seiner Truth-Social-Seite wies Trump die General Services Administration (GSA) an, kanadische Produkte vollständig aus dem US-Beschaffungssystem zu entfernen, das jährlich über 50 Milliarden Dollar umfasst;

Kanadas Gegenmaßnahme: Am Dienstag setzte die kanadische Regierung eigene Zölle auf Produkte aus den USA im Wert von etwa 20 Milliarden Dollar in Kraft;

629 Warenpositionen: Kanada hat Zölle zwischen 25 % und 50 % auf 629 Arten amerikanischer Waren erhoben, darunter Haushaltsgeräte, Elektronik, Metalle und Kleidung;

Scheitern der Verhandlungen: Der Konflikt zwischen den beiden Verbündeten begann am 21. August dieses Jahres mit dem offiziellen Ausstieg Kanadas aus den Handelsverhandlungen.

Unerwartet von Zöllen befreite Produkte

Die wichtigste Frage, die viele Analysten und Wirtschaftsvertreter interessiert, ist, wann die Beschränkungen vollständig in Kraft treten und worin die Anpassungen des Weißen Hauses bestehen. Das wichtigste Fazit ist, dass das strikte Embargo auf Waren aus Kanada offiziell am 29. September 2026 um 00:01 Uhr Eastern Time in Kraft tritt. Das Weiße Haus hat jedoch auch bestimmte „Anpassungen“ an den geltenden Zöllen vorgenommen. Gemäß dem Anhang zum Dokument wurden unter Berücksichtigung des Inlandsbedarfs die zuvor festgelegten 50%-Zölle auf Salz, Toilettenpapier, Bettwäsche und Angelzubehör offiziell aufgehoben. Trump erklärte, dass die Handelsbeschränkungen weiter ausgeweitet werden könnten, bis Kanada eine faire Behandlung gegenüber amerikanischen Landwirten und Unternehmen wiederherstellt.

Wie wird sich Ihrer Meinung nach ein solch beispielloser Handelskrieg zwischen den USA und Kanada auf die Weltwirtschaft und die Preise auswirken? Donald Trumps harte Verbote und 50%-Zölle gegen das Nachbarland gerechtfertigt? Hinterlassen Sie Ihre Meinung in den Kommentaren und teilen Sie diese wichtige internationale Wirtschaftsanalyse mit Ihren Angehörigen und Kollegen!