Oppo A7 Pro vorgestellt: 8000 mAh Akku und Schutz

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Oppo A7 Pro vorgestellt: 8000 mAh Akku und Schutz

Die Marke Oppo hat offiziell ihr neues Smartphone Oppo A7 Pro vorgestellt, das die Aufmerksamkeit der Nutzer auf dem Heimatmarkt auf sich ziehen dürfte. Laut ixbt.com stößt das Gerät auf großes Interesse im Technologiemarkt, da es einen extrem großen Akku in einem relativ dünnen und kompakten Gehäuse unterbringt. Dies berichtet die Nachricht.

Das neue Smartphone bietet eine ausgewogene Lösung in Bezug auf Abmessungen und Gewicht: Es ist nur 8,8 mm dick und wiegt 205 g. Im Gehäuse ist ein riesiger 8000 mAh Akku verbaut, der eine lange autonome Betriebsdauer mit einer einzigen Ladung ermöglicht.

Display und technische Möglichkeiten

Das Modell Oppo A7 Pro ist mit einem hochwertigen 6,57-Zoll-OLED-Bildschirm ausgestattet. Die Displayauflösung beträgt 2372 x 1080 Pixel und bietet eine Bildwiederholrate von 120 Hz sowie eine Spitzenhelligkeit von 1400 nits. Für die biometrische Sicherheit ist zudem ein Fingerabdruckscanner direkt unter dem Bildschirm integriert.

Die Leistung des Geräts basiert auf dem MediaTek Dimensity 6360 Max Prozessor. Den Nutzern werden zwei Speicherkonfigurationen angeboten: Versionen mit 6 GB oder 8 GB RAM, die beide über 256 GB internen Speicher verfügen. Zum Aufladen des Akkus ist eine 45 W Schnellladetechnologie vorgesehen.

Robustheit und Preispolitik

Einer der bemerkenswertesten Aspekte des Smartphones ist sein extrem hoher Schutzgrad. Das Oppo A7 Pro verfügt über den höchsten für Verbrauchergeräte verfügbaren Standard IP69K für Staub- und Wasserschutz, was es selbst unter extremen Bedingungen zuverlässig macht.

Zu den Ausstattungsmerkmalen gehören auch moderne Kommunikationsmittel. Das Gerät unterstützt Wi-Fi 5, Bluetooth 5.4, einen NFC-Chip und ist mit einem Satellitennavigationssystem ausgestattet. Die Hauptkamera basiert auf einem 50 MP Sony-Sensor, während die Frontkamera mit einem 8 MP Objektiv ausgestattet ist.

Basierend auf den Preisen auf dem Heimatmarkt liegt die Basisversion mit 6 GB RAM und 256 GB Speicher bei etwa 330 USD. Die erweiterte Version mit 8 GB RAM und 256 GB Speicher wird Käufern für 370 USD angeboten.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» Redakteur

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